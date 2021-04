Le drôle de conseil de Wenger à Vieira

Après s’être fait virer de Nice, Patrick Vieira a pu échanger avec son ancien manager à Arsenal, Arsène Wenger.

Patrick Vieira connait actuellement sa première longue coupure en tant que manager. Le jeune entraineur français est au chômage depuis qu’il a été débarqué de l’OGC Nice en décembre dernier. L’intéressé vit cependant cette période sereinement, et il n’est pas du tout dégoûté par le métier. « Je suis convaincu que je suis fait pour ça », a-t-il confié.

Dans les colonnes de l’Equipe, le champion du monde 1998 a reconnu avoir fait une introspection sur son travail à la tête du Gym, en consultant notamment son ancien mentor à Arsenal, en l’occurrence Arsène Wenger.

Vieira a confié que la discussion avec son ex-coach a été très constructive : « J’ai eu Arsène au téléphone. Et l’une des premières phrases qu’il a prononcées, c’est : ‘Tu n’es jamais un vrai entraîneur tant que tu ne t’es pas fait virer. On a discuté de comment il m’avait perçu de l’extérieur. Ça a été des discussions très constructives, comme toujours avec Arsène. Quand on se lance dans ce métier-là, il faut accepter l’idée qu’on va se faire virer à un moment ou à un autre. J’aurais préféré que ce soit un peu plus tard mais c’est arrivé, et ce qui est important pour moi, et j’en ai la certitude aujourd’hui, c’est que cette expérience m’a rendu et me rendra meilleur comme entraîneur. ».

Vieira veut replonger rapidement

Vieira a aussi admis que retrouver la vie normale, loin des terrains, demande des efforts. « Ce qui me manque le plus, c'est le relationnel avec les joueurs, les salariés, être sur le terrain, sur le banc, la compétition, a-t-il déclaré. Il y a un manque qui est de plus en plus fort. Cela faisait vingt-cinq ans que je baignais dans ce milieu. Donc il faut trouver un nouveau rythme. Je profite de la famille. Je dépose ma fille à l'école, on fait à manger ensemble. Je regarde les matches et je prends surtout le temps de me poser et de faire une analyse de ces trente mois à l'OGC Nice. »

Vieira profite de son repos forcé, mais rester les bras croisés ne l’enthousiasme pas plus que cela. Il veut retrouver un banc « au plus vite », tout en étant sûr que le projet qu’on lui proposera sera le bon et bâti sur la durée : « Quand on regarde bien ma carrière, les choix je les ai toujours faits pour durer. J'ai une certitude sur ce que j'ai envie de faire et la qualité d'entraîneur que je peux être. Oui, il y a eu des opportunités mais je sais que ce n'était pas le moment. Repartir tout de suite n'aurait pas eu de sens. Ce sentiment de revanche n'était pas le bon ressort. »

Pour rappel, c’est Adrian Ursea qui a remplacé Vieira sur le banc des Aiglons. Le technicien franco-roumain s’en sort plutôt bien puisque les Azuréens sont actuellement 9es au classement et sans défaite depuis 6 matches en championnat. Au moment du limogeage de Vieira, l’équipe pointait à la 11e place.