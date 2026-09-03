Le docteur Pappone avertit Naples : « McTominay absent au moins deux mois, puis les contrôles »

Le docteurCarlo Pappone a expliqué en détail à Radio Kiss Kiss Napoli en quoi consiste la procédure à laquelle devra se soumettre le milieu de terrain de Napoli Scott McTominay, en soulignant qu’il ne s’agit pas d’une opération banale pour un athlète professionnel et qu’il faut au moins deux mois d’arrêt et des contrôles rigoureux avant de pouvoir donner le feu vert à un retour sur les terrains. Voici ses déclarations.





« La fibrillation atriale chez un athlète n’est pas un événement rare. Ce type d’arythmie apparaît plus souvent vers la fin de carrière. Elle peut aussi se manifester après la fin de l’activité compétitive. Un épisode bref peut se résoudre spontanément et ne représente pas nécessairement un problème. La situation change lorsque la fibrillation dure plusieurs heures. Il en va de même lorsque des médicaments sont nécessaires pour interrompre l’épisode. Pendant la fibrillation atriale, le cœur perd la coordination normale entre ses cavités. Les performances physiques de l’athlète peuvent donc diminuer de manière significative.





Pour cette raison, un footballeur en plein épisode defibrillation peut difficilement supporter un match ou un entraînement intense.La procédure de fibrillation atriale se déroule sous anesthésie générale. Le médecin introduit plusieurs cathéters à travers une veine fémorale. Les cathéters atteignent ensuite le cœur. Le cardiologue accède à l’oreillette gauche par une ponction de la membrane qui sépare l’oreillette droite de l’oreillette gauche. À ce moment-là, il peut intervenir sur les zones responsables de l’arythmie. Ces dernières années, la technologie a réalisé d’importants progrès.





Aujourd’hui, l’électroporation est également utilisée et elle est très efficace. L’ablation ne garantit toutefois pas le succès dans 100 % des cas. Les complications aussi, même si elles ne sont pas nécessairement destinées à se produire, doivent être prises en compte. Il est donc important d’effectuer l’intervention dans des centres spécialisés et équipés pour gérer d’éventuelles urgences. L’intervention chez un athlète est différente de celle d’une personne normale. La raison est liée aux standards exigés d’un athlète professionnel. Après l’ablation, en effet, il ne suffit pas de vérifier le retour à un rythme cardiaque normal. Il faut surtout s’assurer de l’absence de nouveaux épisodes de fibrillation atriale. En outre, l’athlète ne doit pas avoir besoin de médicaments antiarythmiques ni d’un traitement anticoagulant. Ce n’est qu’après ces vérifications qu’un retour à l’activité compétitive peut être envisagé ».