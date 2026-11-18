Vincent Kompany retrouve le banc quatre semaines après s’être effondré.
L’entraîneur du Bayern Munich dirigera son équipe vendredi (20 h 30, sur Sky) lors de la réception du 1. FC Cologne. Jan-Christian Dreesen, président du directoire du club munichois, l’a confirmé lors d’un événement organisé par l’Abendzeitung.
« Oui. Vincent est de très bonne humeur, il est venu à ma rencontre aujourd’hui », a déclaré Dreesen : « L’irritation des méninges est guérie. Il a déjà été opéré d’une épaule. »
Kompany s’était effondré le 23 octobre et avait repris l’entraînement avec son équipe lundi pour la première fois depuis cet épisode. Lors de cet effondrement dû à une irritation des méninges, Kompany s’était également déboîté l’épaule.
Le retour de l’entraîneur de 40 ans se profilait déjà. Le Bayern avait confirmé mercredi que Kompany participerait à la conférence de presse habituelle précédant le match jeudi.
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Les matchs manqués par Vincent Kompany
Kompany était déjà revenu à la Säbener Straße au début de la semaine précédente. Il avait protégé son épaule gauche abîmée avec une écharpe rigide. Selon le club munichois, il y avait suivi son programme de rééducation pour son épaule blessée.
Depuis son effondrement, Kompany avait été remplacé sur le banc par son adjoint Aaron Danks. « Après la trêve internationale, il sera de nouveau sur le banc », avait déjà annoncé début novembre Uli Hoeneß, l’influent dirigeant du club.
Kompany avait manqué les matchs de championnat contre le SC Fribourg et Mayence 05, ainsi que le choc contre le Borussia Dortmund. Il était également absent lors de la victoire contre le 1. FC Magdeburg en Coupe et contre l’Atlético de Madrid en Ligue des champions.