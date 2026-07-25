Christoph Freund, le directeur sportif du Bayern Munich, a révélé que deux joueurs de l'équipe ne font pas partie des plans de la nouvelle saison, affirmant que le club travaille à leur trouver une nouvelle destination durant le mercato estival.

Dans des déclarations à la presse ce samedi, Freund a dit à propos des joueurs João Palhinha et Sacha Boey : « Ils s'entraînent avec nous, mais ils ne joueront plus un grand rôle chez nous, et ils en sont conscients. Ce sont tous les deux de bons joueurs, ils continueront à s'entraîner et à jouer avec nous, mais le plan est que leur prochaine étape se déroule ailleurs. »

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Le directeur sportif du Bayern n'a pas exclu la possibilité d'un départ de Boey et de Palhinha sous forme de prêt, mais il a précisé que ce n'est pas l'option privilégiée par le club bavarois, déclarant : « Ce n'est pas ce que nous prévoyons, mais rien ne peut être exclu sur le marché des transferts. »

Il a ajouté : « Je pense qu'ils disposent tous les deux d'un bon marché. João a été un élément important dans le maintien de Tottenham en Premier League, tandis que Sacha a livré de bons matches en Turquie, et je considère qu'ils sont capables d'apporter un plus à de nombreuses équipes. »

La priorité du Bayern Munich

Dans le même contexte, le journaliste allemand de la chaîne « Sky Sport » Florian Plettenberg a affirmé que la priorité du Bayern Munich durant l'actuel mercato estival consiste à vendre un certain nombre de joueurs, sur la volonté directe du président d'honneur Uli Hoeness.

Il a ajouté que le club privilégie la conclusion de ventes définitives et évite autant que possible l'option du prêt, ce qui s'applique principalement à João Palhinha, Bryan Zaragoza et Sacha Boey, tandis qu'Armindo Sieb pourrait également partir.

Il a également indiqué que le Bayern est prêt à écouter des offres exceptionnelles pour Hiroki Ito et Alphonso Davies.

Plettenberg a rapporté que le plan actuel du club prévoit de se contenter au maximum du recrutement d'un nouveau joueur avant la fermeture du mercato, sauf évolutions inattendues, affirmant que le recrutement d'un nouvel arrière droit ne constitue pas une priorité pour le moment, malgré les rumeurs récentes à ce sujet.



