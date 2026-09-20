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Abdelmawgood Samir
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Le derby n'a pas été le seul choc : un nouveau coup dur ébranle le Real Madrid avec la blessure de sa star

Atlético Madrid vs Real Madrid
Atlético Madrid
Real Madrid
LaLiga
F. Valverde
Espagne
Uruguay

Que se passe-t-il à Madrid ?

Le Real Madrid a subi un nouveau coup dur après la défaite dans le derby de la capitale face à l'Atlético Madrid, le journaliste Guillermo Rai, du quotidien « The Athletic », ayant annoncé que le milieu de terrain uruguayen Fede Valverde manquera les terrains pour une durée comprise entre deux et trois semaines en raison d'une blessure à la cheville gauche.

Selon la source, Valverde s'est blessé lors d'un tacle du Sud-Coréen Kang In Lee sur lui durant le derby, un incident qui a suscité une large polémique pendant et après la rencontre, sur fond de protestations du Real Madrid concernant l'absence de carton rouge pour le joueur de l'Atlético.

Malgré la blessure, Valverde est resté sur le terrain jusqu'à la fin du match, et José Mourinho n'a pas décidé de le remplacer.

Le joueur devrait profiter de la trêve internationale pour poursuivre sa convalescence à Valdebebas, même si son absence de la liste de la sélection de l'Uruguay n'a pas encore été confirmée officiellement.

Cette blessure intervient à un moment important pour Valverde, devenu l'un des éléments clés dans les plans de Mourinho depuis le début de la saison, après avoir disputé 8 matchs, tous comme titulaire, et s'être imposé comme l'un des principaux joueurs du milieu de terrain du Real Madrid.

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Selon le rapport, Mourinho s'appuie essentiellement sur le duo Valverde-Aurélien Tchouaméni au milieu de terrain, ce qui fait de l'absence du joueur uruguayen durant la prochaine période un nouveau défi pour le Real Madrid, qui a perdu le derby et accuse désormais un retard de 6 points sur le Barcelone en tête de la Liga.

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