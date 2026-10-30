Le Milan affronte l'Inter, demain samedi, lors de la dixième journée de Serie A, dans une rencontre riche en chiffres et statistiques marquants, le plus notable étant que le derby de Milan approche la barre des 500 buts inscrits dans l'histoire des confrontations entre les deux équipes dans la compétition.

Selon le réseau « Opta », spécialisé dans les statistiques, l'Inter a signé le plus grand nombre de victoires face à Milan dans l'histoire de la Serie A, avec 70 succès, et a inscrit 260 buts dans ses filets, soit le plus grand nombre de buts marqués face à n'importe quelle autre équipe dans l'histoire de la compétition.

En contrepartie, les filets de l'Inter ont encaissé 236 buts face à Milan, un total qui n'est dépassé que par ceux encaissés face à la Roma (237) et à la Juventus (270).

Avec un total de 496 buts dans les confrontations entre les deux équipes, le derby de Milan pourrait devenir la troisième affiche de l'histoire de la Serie A à atteindre les 500 buts, après les matchs Inter-Roma (544 buts) et Inter-Fiorentina (502 buts).

Prochains matchs MIL Serie A 15:45 INT Regarder

Milan a réuni 18 points lors de ses 9 premiers matchs de Serie A cette saison, soit le même total que celui obtenu à la même étape de la saison dernière. Cependant, lors de 5 des six saisons précédentes en première division, les Rossoneri ont récolté au moins 21 points après leurs 10 premiers matchs, la saison 2024-2025 étant la seule exception, l'équipe s'étant alors contentée de 17 points.

Milan a perdu 4 de ses 8 derniers matchs disputés à domicile en Serie A, pour 3 victoires et un match nul, soit le même nombre de défaites que celui subi lors de ses 29 matchs précédents à domicile, au cours desquels l'équipe a signé 15 victoires et 10 nuls.

Les Rossoneri ont par ailleurs encaissé 6 buts lors de leurs deux derniers matchs à domicile, soit un but de plus que le total encaissé par leurs filets au cours de leurs cinq matchs précédents.

L'Inter a marqué lors de chacun de ses 19 derniers matchs de Serie A, détenant ainsi la plus longue série de matchs consécutifs avec un but inscrit parmi les équipes actuellement engagées en première division. Le dernier match au cours duquel les Nerazzurri n'avaient pas réussi à marquer les opposait à Milan, le 8 mars 2026.

L'Inter a inscrit au moins deux buts lors de 16 matchs à l'extérieur en championnat depuis le début de la saison dernière, et le seul club à faire mieux dans ce domaine parmi les cinq grands championnats européens est le Bayern Munich, qui a marqué au moins deux buts lors de 18 matchs, tandis que le Barça égale l'Inter avec 16 matchs.

L'Inter et Milan sont les deux seules équipes de Serie A cette saison à compter chacune des joueurs ayant inscrit au moins 4 buts : il s'agit des attaquants de l'Inter Marcus Thuram et Lautaro Martínez, et des joueurs de Milan Adrien Rabiot et Alvadgo Cissé.

Hakan Çalhanoğlu a disputé 135 matchs de Serie A sous le maillot de Milan entre 2017 et 2021, inscrivant 22 buts et délivrant 31 passes décisives.

Le milieu de terrain de l'Inter n'a contribué à aucun but lors de ses 4 derniers matchs face à Milan en Serie A, après avoir participé à 4 buts lors de ses 5 premières confrontations, avec deux buts, tous deux inscrits sur penalty, et deux passes décisives.

Alvadgo Cissé, joueur de Milan, a atteint son quatrième but en Serie A à l'âge de 20 ans et 6 jours, après avoir inscrit deux buts lors du dernier match. S'il marque son cinquième but contre l'Inter à l'âge de 20 ans et 9 jours, il deviendra le septième plus jeune joueur de l'histoire du club à atteindre ce total de buts, et il occupera également la troisième place parmi les plus jeunes joueurs à réaliser cette performance depuis l'instauration des 3 points pour une victoire, derrière Alexandre Pato et Stephan El Shaarawy.

Francesco Pio Esposito, âgé de 21 ans et 125 jours, peut devenir le plus jeune joueur italien à marquer pour l'Inter dans le derby de Serie A depuis l'instauration des 3 points pour une victoire.

Parmi les joueurs des Nerazzurri de toutes nationalités, les seuls à avoir marqué dans le derby du championnat à un âge plus jeune que lui au cours de cette période sont Obafemi Martins et Ronaldo.

Milan a signé 3 victoires lors de ses 4 dernières confrontations face à l'Inter en Serie A, pour un match nul, soit le même nombre de victoires que celui obtenu lors de ses 16 confrontations précédentes face à son rival, qui ont vu 4 matchs nuls et 9 défaites.

Les Rossoneri se sont imposés lors de leurs deux derniers matchs face aux Nerazzurri, mais n'ont plus réalisé 3 victoires consécutives face à eux depuis la série de quatre succès signée sous la direction de Carlo Ancelotti entre 2002 et 2004.