Le départ de Diaby refusé : les supporters d'Al-Ittihad se soulèvent pour protéger leur star numéro un

Les supporters d'Al-Ittihad ont lancé une puissante campagne sur la plateforme « X » sous le hashtag (#Départ_Diaby_refusé1), un message clair qui traduit leur rejet catégorique de l'idée d'un départ du Français Moussa Diaby des rangs du « Doyen », après la multiplication des informations évoquant un rapprochement du joueur vers un départ du club et un retour en championnat allemand.

Cette mobilisation des supporters est intervenue en même temps que des informations indiquant que Diaby serait parvenu à un accord avec le club allemand du Bayer Leverkusen, en vue de rejoindre ses rangs avec un contrat courant jusqu'en 2031, ce qui a déclenché la colère des Ittihadis, qui estiment que le départ de l'ailier français à ce moment représente un nouveau coup porté aux ambitions de l'équipe, notamment après le départ de plusieurs noms au cours de la dernière période.

La gazelle française, une « ligne rouge »

Depuis son arrivée à Al-Ittihad à l'été 2024, Diaby a réussi à s'imposer comme l'un des éléments importants au sein du dispositif de l'équipe, et il n'a pas eu besoin de beaucoup de temps pour devenir un joueur sur lequel les supporters comptent pour faire la différence, grâce à sa vitesse et à sa capacité à percer les espaces et à créer le danger sur les ailes.

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Le nom de l'ailier français a également été associé à d'importants accomplissements dans le parcours d'Al-Ittihad au cours de la période écoulée, après avoir figuré parmi les éléments ayant contribué au sacre du « Doyen » en Roshn Saudi League et en Coupe du Serviteur des Deux Saintes Mosquées, devenant ainsi, pour une large partie des supporters, plus qu'un simple joueur étranger, mais l'un des piliers qu'il faut préserver.

C'est pour cette raison que la campagne des supporters est apparue avec une telle force, car le supporter ittihadi ne voit pas en Diaby un joueur que l'on peut remplacer facilement, mais considère son départ comme la poursuite d'une série de pertes d'éléments influents, à un moment où il attendait au contraire que la direction du club s'oriente vers un renforcement de l'équipe et la préservation de ses piliers essentiels.

Le départ de Diaby, un « énorme choc »

Un certain nombre de supporters d'Al-Ittihad estiment que le problème ne réside pas seulement dans le départ de Diaby, mais dans le moment où intervient cette décision potentielle, notamment avec un sentiment grandissant que le club a commencé à perdre ses vedettes l'une après l'autre sans obtenir en contrepartie des alternatives lui procurant le même sentiment de stabilité et de force.

Une partie des supporters pense que le départ de Diaby pourrait ouvrir la porte à une nouvelle crise au sein de l'équipe, car l'ailier français représente l'une des solutions offensives les plus importantes, et le remplacer par un joueur possédant la vitesse, l'expérience et la capacité à s'adapter rapidement à la Roshn Saudi League ne sera pas chose facile.

Les supporters ne cachent pas leurs craintes de voir le départ de Diaby se transformer en un nouvel épisode d'une série de décisions faisant entrer Al-Ittihad dans un cycle continu de reconstruction, au lieu de préserver une équipe capable de rivaliser et de rester stable durant plusieurs saisons consécutives.

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Alors que les appels à conserver la « gazelle française » se multiplient, la décision finale reste entre les mains de la direction d'Al-Ittihad, qui se trouve désormais face à un véritable test devant ses supporters : va-t-elle s'accrocher à l'une des plus importantes vedettes de l'équipe et fermer la porte à son départ, ou ouvrira-t-elle la voie à une nouvelle transaction qui pourrait à nouveau placer le club face à la tâche de chercher un remplaçant ?

Au final, le hashtag #Départ_Diaby_refusé1 n'était pas une simple campagne passagère sur les réseaux sociaux, mais un message clair des supporters d'Al-Ittihad affirmant qu'il existe des noms qu'ils considèrent comme représentant l'avenir de l'équipe et qu'ils ne veulent pas perdre. Et si Diaby est réellement en route vers Leverkusen, la direction aura besoin de bien plus qu'une simple transaction de remplacement pour convaincre les supporters que son départ ne sera pas le début d'une nouvelle crise au sein du « Doyen ».