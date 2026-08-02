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Youri Baas, Guus Til, Luciano Valente (nieuwe shirts)IMAGO/Voetbalzone

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Le défilé des maillots d’Eredivisie de la saison 2026/27 de Voetbalzone

FEATURES
ADO La Haye
Ajax
Alkmaar
Cambuur
Excelsior
Twente
Utrecht
Feyenoord
Fortuna Sittard
Go Ahead Eagles
FC Groningue
Heerenveen
NEC Nimégue
Zwolle
PSV
Sparta Rotterdam
Telstar
Willem
Eredivisie


Les dix-huit clubs d’Eredivisie ont désormais tous présenté leurs nouveaux maillots pour la saison 2026/27. Dans le Défilé des maillots de VZ, retrouvez tous les maillots domicile et extérieur réunis de manière claire.

ADO La Haye

Domicile

ADO Den Haag (thuis)ADO Den Haag

Extérieur

ADO Den Haag uitshirtADO Den Haag

Ajax

Domicile

Ajax thuisshirtAjax

Extérieur

Ajax uitshirtAjax

Troisième maillot

Ajax (derde shirt)Ajax

AZ

Domicile

AZ thuisshirtAZ

Extérieur

AZ (uitshirt)AZ

SC Cambuur

Domicile

SC Cambuur thuisshirtSC Cambuur

Extérieur

Cambuur uitshirtCambuur

Excelsior Rotterdam

Domicile

Excelsior thuisshirtExcelsior

Extérieur

Excelsior uitshirtExcelsior

FC Twente

Domicile

FC Twente (thuisshirt)FC Twente

Extérieur

FC Twente uitshirtFC Twente

Troisième maillot

FC Twente derde shirtFC Twente

FC Utrecht

Domicile

FC Utrecht thuisshirtFC Utrecht

Extérieur

FC Utrecht (uit)FC Utrecht

Feyenoord

Domicile

Feyenoord thuisshirtFeyenoord

Extérieur

Feyenoord uitshirtFeyenoord

Troisième maillot

Feyenoord (derde shirt)Feyenoord

Fortuna Sittard

Domicile

Fortuna Sittard (thuis)Fortuna Sittard

Extérieur

Fortuna Sittard uitshirtFortuna Sittard

Go Ahead Eagles

Domicile

Go Ahead Eagles thuisshirtGo Ahead Eagles

Extérieur

Go Ahead Eagles uitshirtGo Ahead Eagles

FC Groningue

Domicile

FC Groningen (thuis)FC Groningen

Extérieur

FC Groningen (uit)FC Groningen

sc Heerenveen

Domicile

sc Heerenveen thuisshirtsc Heerenveen

Extérieur

sc Heerenveen uitshirtsc Heerenveen

NEC

Domicile

NEC thuisshirtNEC

Extérieur

NEC uitshirtNEC

Troisième maillot

NEC derde shirtNEC

Maillot des Quatre-Jours

NEC (vierdaagse shirt)NEC

PEC Zwolle

Domicile

PEC Zwolle thuisshirtPEC Zwolle

Extérieur

PEC Zwolle uitshirtPEC Zwolle

PSV

Domicile

PSV thuisshirtPSV

Extérieur

PSV (uitshirt)PSV

Troisième maillot

PSV derde shirtPSV

Sparta Rotterdam

Domicile

Sparta thuisshirtSparta Rotterdam

Extérieur

Sparta uitshirtSparta Rotterdam

Troisième maillot

Sparta derde shirtSparta Rotterdam

Telstar

Domicile

Telstar thuisshirtTelstar

Extérieur

Telstar uitshirtTelstar

Willem II

Domicile

Willem II thuisshirtWillem II

Extérieur

Willem II uitshirtWillem II


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