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L’ancien entraîneur du Bayern Munich, Pep Guardiola, est revenu sur ses années couronnées de succès au club le plus titré d’Allemagne et sur les difficultés rencontrées à son arrivée.

Le Catalan avait mené le FC Barcelone à de nombreux titres entre 2008 et 2012, avant de prendre une année sabbatique puis de rejoindre le Bayern Munich en 2013. « Le défi le plus important, et aussi le plus difficile, a été de quitter Barcelone pour partir en Allemagne, alors que le Bayern venait de réaliser le triplé sous Jupp Heynckes », a expliqué Guardiola à RomarioTV. « À l’époque, il était difficile de convaincre les joueurs d’adhérer à mes idées, non pas parce qu’ils n’y étaient pas disposés, mais parce qu’ils venaient de réaliser le triplé. »

Au Barça, la situation était tout autre lorsqu’il avait été promu de l’équipe de jeunes au poste d’entraîneur principal, cinq ans plus tôt : « Quand j’ai pris les rênes du FC Barcelone, l’équipe venait de terminer la saison avec 18 points de retard sur le Real Madrid. Quand on arrive dans une équipe dans cette situation, les joueurs vous écoutent généralement plus attentivement, parce que les choses ne se sont pas bien passées auparavant et qu’ils veulent que ça s’améliore. »

Il en allait autrement pour une équipe qui venait de remporter la Ligue des champions, la Bundesliga et la Coupe d’Allemagne. « Que peut-on encore gagner ? », s’est demandé Guardiola. « Il n’était pratiquement pas possible de faire mieux. »

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Dans cette situation, il avait toutefois reçu une « aide énorme » de la part de certains joueurs. Guardiola a cité le capitaine de l’époque, Philipp Lahm, ainsi que Toni Kroos, Manuel Neuer et Thomas Müller, qui deviendraient eux aussi champions du monde.

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Pep Guardiola voulait faire venir Neymar au Bayern Munich

Guardiola a également confirmé qu’il voulait attirer à Munich Neymar, alors jeune star montante qui jouait encore au FC Santos, au Brésil. « À l’époque, des rumeurs annonçaient que Neymar allait rejoindre Barcelone. Mais il se disait aussi que le transfert n’était pas encore totalement bouclé. Je me suis retrouvé dans une pièce avec lui et j’ai essayé de le convaincre de rejoindre le Bayern Munich. Nous avons un peu parlé de football, mais il a finalement choisi Barcelone. »

Le transfert de Neymar aurait alors coûté une somme astronomique, estimée au bout du compte à environ 88 millions d’euros. C’était beaucoup trop pour le Bayern à cette époque. Uli Hoeneß, alors président du club et de son conseil de surveillance, avait expliqué dès cet été-là : « Guardiola avait certaines idées concernant le recrutement d’un jeune joueur brésilien. Mais, par le passé, nous n’avons pas eu beaucoup de réussite avec les jeunes Brésiliens. » Selon lui, leur adaptation à la culture et au climat était difficile. « Quand on recrute un joueur qui coûte 20 ou 30 millions d’euros, voire plus, c’est extrêmement difficile. Nous l’avons vécu avec Breno. »

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Au lieu de Neymar, le Bayern a recruté en 2013 Mario Götze, en provenance de son rival en championnat, le Borussia Dortmund, pour le montant fixe de 37 millions d’euros. Thiago, que Guardiola souhaitait faire venir, est également arrivé du Barça. Il a coûté 25 millions d’euros, est resté sept ans au Bayern et s’y est révélé être une excellente recrue.

Guardiola a travaillé trois ans à Munich . Sous sa direction, le Bayern a établi de nombreux records et remporté beaucoup de titres, dont trois championnats d’Allemagne et deux Coupes d’Allemagne. Le sacre suprême en Ligue des champions lui a toutefois échappé.

Getty Images

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En 2016, Guardiola, aujourd’hui âgé de 55 ans, a quitté le club à l’expiration de son contrat pour rejoindre Manchester City. Il y est resté dix ans et y a également marqué une période de très grand succès. Il est actuellement sans club et fait une pause volontaire. Il est jugé probable qu’il prenne ensuite les rênes d’une sélection nationale .