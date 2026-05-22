Le défenseur quitte le Real Madrid en fin de contrat après 131 matchs

Après Dani Carvajal, c’est au tour de David Alaba de quitter le Real Madrid. L’Autrichien, en fin de contrat, met ainsi un terme à cinq saisons sous le maillot merengue.

Par le biais de ses canaux officiels, le club a exprimé sa gratitude : « Nous tenons à exprimer notre reconnaissance envers un joueur qui a participé à l’une des périodes les plus fructueuses de l’histoire du Real Madrid. »

En cinq ans, l’Autrichien a disputé 131 matchs et contribué à l’obtention de onze trophées : deux Ligues des champions, deux Coupes du monde des clubs, deux Supercoupes d’Europe, deux Liga, deux Supercoupes d’Espagne et une Copa del Rey.

Le président Florentino Pérez salue son « dévouement, son engagement et un instant emblématique de notre quête vers La Decimocuarta (quatorzième Ligue des champions), qui incarne désormais une victoire inscrite dans l’histoire du club ».

Samedi, il fera ses adieux au Santiago Bernabéu après la rencontre face à l’Athletic Bilbao, lors d’un hommage organisé par le club.

Arrivé en 2021 en provenance du Bayern Munich, sans indemnité de transfert, le défenseur autrichien quitte donc le club après cinq saisons.

Blessé à plusieurs reprises au mollet, il n’a disputé que 505 minutes cette saison et manqué quinze rencontres. Libre de tout contrat, le défenseur de 33 ans peut désormais chercher un nouveau challenge.