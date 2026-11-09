La domination de Barcelone se poursuit à Turin

La formation de talents de premier plan ne ralentit pas à Barcelone : Cubarsi est le dernier joueur issu de la Masia à remporter le Golden Boy, un prix décerné par le quotidien italien Tuttosport. Le jeune défenseur central s'est imposé à l'issue du vote d'un jury international composé de 50 journalistes des principaux médias européens, qui l'ont choisi parmi 25 finalistes retenus à partir d'une liste initiale de 100 candidats annoncée plus tôt dans l'année.

La concurrence était rude pour ce prix. Le joueur de Barcelone a devancé plusieurs grands noms du continent, dont Endrick et Yan Diomande du Real Madrid, ainsi que le jeune talent de Chelsea Estevao et le milieu du PSG Warren Zaire-Emery. Cubarsi a également terminé devant ses coéquipiers Marc Bernal et Xavi Espart.

Une année de succès sans précédent

L'attribution du Golden Boy à Cubarsi vient récompenser une saison riche en trophées au cours de laquelle il a joué un rôle essentiel dans l'équipe de Hansi Flick, aidant Barcelone à remporter le titre en Liga et la Supercoupe d'Espagne.

Au-delà de ses succès en club, son parcours international a pesé lourd dans le vote. Cubarsi a été un pilier de la sélection espagnole qui s'est récemment imposée sur la scène mondiale. Titulaire en finale, il a été désigné meilleur jeune joueur du tournoi. Cet été couronné de succès lui a également valu une nomination au Ballon d'Or, confirmant qu'il n'est plus seulement un espoir, mais une véritable star chez les seniors.

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Cubarsi rejoint les grands noms de Barcelone

Grâce à ce sacre, Cubarsi devient le cinquième joueur de Barcelone à remporter cette prestigieuse récompense individuelle. Il rejoint une liste de précédents lauréats comprenant Lionel Messi (2005), Pedri (2021), Gavi (2022) et Yamal (2024). Le défenseur de 19 ans recevra officiellement son trophée lors du gala organisé à Turin le 14 décembre.

Lors de la cérémonie du Ballon d'Or 2026 à Londres, où Harry Kane a remporté le prix principal, Cubarsi s'est classé 12e au classement général. Le défenseur de Barcelone a également terminé deuxième du prix du Jeune talent masculin de l'année avec 94 points, devancé de justesse par son coéquipier Yamal, lauréat avec 96 points.

Un pilier de la défense de Barcelone

Cette saison, Cubarsi a disputé 13 matchs toutes compétitions confondues avec Barcelone et délivré deux passes décisives. Dimanche, il a participé à la victoire 2-1 contre l'Atlético de Madrid, aidant Barcelone à conforter sa première place en Liga avec 33 points, soit trois points d'avance sur le Real Madrid, deuxième.