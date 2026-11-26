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Le FC Barcelone se heurte à un nouvel obstacle dans le dossier Ruud Nijstad, le défenseur central du club néerlandais de Twente.

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Selon le journal Sport, Twente refuse de laisser partir Nijstad, très apprécié par la direction sportive du club catalan.

D'après le site néerlandais Twente Insite, Erik ten Hag, directeur sportif du club, souhaite conserver l'ossature de l'équipe sans le moindre changement jusqu'à la fin de la saison.

Le site fait état de consignes claires à ce sujet : « Aucun des 18 premiers joueurs de l'effectif n'est autorisé à partir lors du mercato d'hiver ».

Cette politique devrait avoir un impact direct sur l'avenir de Nijstad, considéré comme l'un des joueurs les plus prometteurs de l'équipe et celui qui jouit de la meilleure réputation sur la scène internationale.

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Twente traverse une excellente période sur le plan sportif : troisième du championnat néerlandais, le club ne compte pas renoncer à ses ambitions.

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La volonté de Twente de conserver son défenseur central jusqu'à la fin de la saison rejoint d'ailleurs les projets du joueur lui-même pour progresser.

Nijstad a récemment expliqué avoir pris la décision réfléchie de rester une saison de plus, afin de poursuivre sa progression, d'acquérir davantage d'expérience et de s'installer durablement dans le football professionnel.

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Dans un entretien accordé au journal De Telegraaf, le défenseur néerlandais a également reconnu être au courant de l'intérêt du FC Barcelone et a dévoilé une anecdote amusante : il conserve chez lui un exemplaire du journal Sport dont il faisait la une.

Dans le même temps, Nijstad continue de séduire de plus en plus d'observateurs dans le football européen.

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Julian Schuster, entraîneur de Fribourg, prochain adversaire de Twente en Ligue Europa Conférence, a tout particulièrement salué les qualités du défenseur central gaucher lors de la conférence de presse d'avant-match.

Le technicien allemand a vanté le talent du joueur et sa capacité à trouver des solutions balle au pied, malgré son jeune âge.

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Le profil de Nijstad correspond aux besoins du FC Barcelone, qui recherche un défenseur central gaucher doté d'une bonne relance, d'une forte personnalité et d'une marge de progression.

La direction sportive du club catalan suit l'évolution du joueur depuis un certain temps, consciente que ses progrès constants pourraient faire grimper sa valeur marchande et multiplier le nombre de clubs intéressés par sa signature.