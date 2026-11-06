Le crédit de Vinicius s'épuise au Bernabeu, et Mourinho face à une décision difficile

Vinícius Júnior, la star du Real Madrid, peine toujours à retrouver son niveau et réalise une saison très modeste.

Malgré les occasions que l'entraîneur José Mourinho continue d'offrir à Vinícius, l'ailier brésilien reste loin du niveau que l'on attend d'un joueur doté de ses qualités et de son statut.

Le journal Sport a rapporté que Vinícius s'est de nouveau fait oublier face à l'AEK Athènes, au moment où Diomande continue de gagner en confiance.

Face à l'AEK Athènes, Vinícius a été titulaire et a disputé l'intégralité des 90 minutes, mais il n'a pas réussi à faire la différence. Alors que la fin de sa suspension en Liga approche, ses deux apparitions en Ligue des champions n'incitent pas à l'optimisme.

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La baisse de régime de Vinícius a coïncidé avec l'explosion technique que vit Yan Diomande. Le joueur ivoirien traverse une période remarquable sur le plan offensif, tout en fournissant un gros effort pour soutenir ses coéquipiers défensivement — deux aspects précisément qui valent au Brésilien le plus de critiques.

En Grèce, Diomande a affirmé que son meilleur poste était l'aile gauche, le même poste qu'occupe Vinícius. Cette situation pourrait pousser la star brésilienne vers le banc des remplaçants plus tôt que prévu.

L'entraîneur Mourinho a réussi à corriger de nombreuses choses : il a ramené Jude Bellingham à son niveau, a repositionné Fede Valverde au poste d'arrière droit et a œuvré à faire progresser le rendement de Diomande. Mais Vinícius demeure le dossier en suspens pour le technicien portugais, et ce n'est pas par manque de confiance.

Le Brésilien ne s'est assis sur le banc des remplaçants que lors d'un seul match de toute la saison, et il a été titulaire dans presque toutes les rencontres auxquelles il était disponible.

Le technicien portugais a choisi de gérer le joueur brésilien avec prudence et de le protéger. Il ne lui a adressé aucune critique et ne lui a fait porter aucune responsabilité, que ce soit en conférence de presse ou sur le terrain.

Mourinho garde bien à l'esprit le différend qui a opposé le joueur brésilien à Xabi Alonso, et comment cette tension s'est soldée par le départ de son prédécesseur de son poste.

C'est pourquoi il a abordé la situation avec beaucoup de sagesse et de souplesse : bien qu'il l'ait remplacé lors de nombreux matchs, il a toujours veillé à s'assurer la coopération du joueur et à préserver sa relation avec lui.

Ce qui s'est passé mercredi dernier à Athènes en est le meilleur exemple. Alors que Vinícius était l'un des plus mauvais joueurs du club madrilène, Mourinho a décidé de remplacer Diomande et de maintenir le joueur brésilien sur le terrain, en attendant une réaction de sa part.

De nombreux supporters et journalistes ont réclamé le remplacement de Vinícius, mais le technicien portugais s'est tenu à sa décision et a continué de lui donner sa chance. Il est conscient qu'il a besoin de retrouver la meilleure version de Vinícius pour que l'équipe puisse jouer la course à tous les titres.

Pour autant, le crédit de confiance accordé au joueur brésilien commence à s'épuiser dans les couloirs du Santiago Bernabéu. Le nombre de personnes qui ne le considèrent plus comme un titulaire intouchable à son retour de suspension ne cesse d'augmenter, ce qui pourrait faire basculer le problème à un autre niveau.

Avec Diomande, l'équipe gagne en équilibre, car le joueur ivoirien apporte un soutien important à Marc Cucurella. Avec Vinícius, en revanche, l'arrière espagnol souffre d'une charge supplémentaire. Cela est apparu clairement à Athènes, et s'est répété lors d'autres matchs au cours de la saison en cours.

Désormais, Mourinho doit gérer une situation extrêmement délicate. La star brésilienne est consciente de traverser une mauvaise passe, mais pour l'instant elle se retrouve derrière Diomande dans la hiérarchie des choix, ce qui pourrait faire émerger un nouveau foyer de tension si l'entraîneur décide de l'écarter du onze de départ.

Il ne fait aucun doute que la décision n'est absolument pas facile. Mettre sur le banc l'un des joueurs les plus célèbres et les plus influents de l'équipe a un coût, que ce soit dans le vestiaire ou dans l'environnement du club, et Mourinho connaît bien le précédent.

À l'inverse, le maintenir dans le onze de départ en se fondant sur son statut et sa notoriété reviendrait à sanctionner le joueur le plus prêt à l'heure actuelle, en plus de rompre l'équilibre que l'entraîneur a tant travaillé à construire.

Le joueur brésilien a prouvé, lors de saisons précédentes, qu'il possédait les qualités nécessaires pour sortir de périodes de baisse de régime similaires, mais la marge de temps dont il dispose se réduit progressivement.

Son retour dans les compétitions de Liga sera une grande occasion de restaurer son image et de rappeler à tous les raisons qui ont fait de lui l'un des ailiers les plus capables de dribbler et de faire la différence au monde. Et s'il ne saisit pas cette occasion, Diomande attend son tour, tandis que Mourinho, quel que soit son souci de protéger Vinícius et de lui accorder sa confiance, trouvera de moins en moins de justifications pour continuer à l'attendre.