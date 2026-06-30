L’élimination prématurée de la Coupe du monde 2026 face au Maroc a bouleversé les plans de l’équipe des Pays-Bas. Les Lions de l’Atlas se sont qualifiés pour les huitièmes de finale en battant les Néerlandais 3-2 aux tirs au but, après un match nul 1-1 à l’issue du temps réglementaire et des prolongations.

Moins de 24 heures après ce revers, le sélectionneur Ronald Koeman, en poste depuis 2023, a présenté sa démission.

Les Pays-Bas, déjà peu convaincants en phase de groupes, ont ainsi buté dès leur premier test en éliminatoires sous les ordres de l’entraîneur Mohamed Wahbi.

Dans une lettre ouverte publiée sur son compte Instagram, Koeman a expliqué : « Hier soir (lundi), j’ai décidé de mettre un terme à ma mission à la tête de l’équipe nationale. Au regard de ma carrière, je ressens une immense fierté et une profonde gratitude. J’ai eu l’honneur d’entraîner Vitesse, l’Ajax, Benfica, le PSV Eindhoven, Valence, l’AZ, Feyenoord, Southampton, Everton, le FC Barcelone, ainsi que la sélection néerlandaise à deux reprises. »

Il a ajouté : « Les clubs et les personnes qui ont contribué à forger ma personnalité et m’ont offert des souvenirs que je chérirai toute ma vie. C’est pourquoi cela me fait mal que ma carrière avec la sélection néerlandaise se termine de cette manière. Nous avions tous rêvé d’une Coupe du monde où nous aurions écrit l’histoire, mais cela ne s’est pas concrétisé. »

Il a ajouté : « Personne n’est plus déçu que moi. En tant qu’entraîneur, j’assume cette responsabilité. Je l’ai toujours ressentie et je la ressentirai toujours. »

Il a ajouté : « Je tiens à remercier tous les joueurs avec lesquels j’ai eu l’honneur de travailler. Vos efforts, votre personnalité et votre confiance en vous m’ont motivé chaque jour. »

Il précise également qu’il s’éloignera temporairement du football pour soutenir son épouse, l’actrice Partina Koeman, dans son combat contre le cancer du sein, annoncé en juin 2024.

Il conclut : « Ces dernières années m’ont rappelé qu’il existe des choses plus importantes que le football. Le football était ma vie, mais la santé n’a pas de prix. Quand un être cher livre un combat acharné, votre perspective change. »

Il conclut : « Ma femme Bartina m’a soutenu et encouragé chaque jour à remplir ma mission à la tête de l’équipe nationale malgré la maladie. C’est une preuve de force incroyable. Je l’apprécie plus que je ne saurais l’exprimer avec des mots. »

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