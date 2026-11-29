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Le Bayern Munich se prépare à une nouvelle ère au poste de gardien de but, alors que la carrière de sa légende Manuel Neuer approche de son terme.

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Âgé de 40 ans, Neuer a fait part de son intention de prendre sa retraite à la fin de la saison en cours, expliquant lors d'une visite à un fan-club du Bayern Munich : « Je pars du principe que je ne continuerai pas à jouer après l'été prochain (à la fin de la saison en cours). J'essaie maintenant de profiter du temps qu'il me reste », selon ce qu'a publié ce dimanche le journaliste de Sky Allemagne Florian Plettenberg sur son compte X. Le contrat du gardien allemand avec le club bavarois expire à l'été 2027.

Le correspondant de Sky Allemagne Kerry Hau a également relayé sur son compte X un autre extrait de cet échange, au cours duquel un supporter lui a demandé avec quel coéquipier il aimerait échanger les rôles le temps d'une journée. Manuel Neuer a répondu : « Je préférerais choisir un joueur inconnu, peut-être un jeune joueur qui n'a pas encore été mis en lumière, parce qu'on aurait alors davantage d'intimité. Je pense que c'est l'avantage d'être un jeune joueur aujourd'hui : être inconnu et pouvoir faire ce que l'on veut ».

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Mais Neuer apporte aussi une nuance : « Ce ne serait que pour une journée, finalement, parce que je sais aussi que lorsque je vais dans un café, comme je l'ai fait ce matin par exemple, je pose pour des photos et je signe des autographes. C'est tout à fait normal, et bien sûr, nous sommes heureux quand nous donnons le sourire aux enfants ».

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Neuer affiche un parcours exceptionnel avec le Bayern Munich, qu'il a rejoint en provenance de Schalke en 2011, devenant l'un des éléments les plus importants de l'âge d'or du club. Il a contribué à remporter la Ligue des champions à deux reprises, en 2013 et 2020, ainsi que de nombreux titres de Bundesliga et de Coupe d'Allemagne, et il a été un pilier du sacre de l'équipe d'Allemagne lors de la Coupe du monde 2014.

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L'empreinte de Neuer ne se limite pas à son palmarès : il a changé la conception du poste de gardien de but dans le football moderne, grâce à sa capacité à évoluer haut, hors de sa surface de réparation, à participer à la construction des attaques et à gérer les ballons dans le dos de la défense, devenant ainsi un modèle qui a inspiré des générations de gardiens.

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Sur le plan international, Neuer a disputé 128 matches sous le maillot de l'Allemagne et a été l'une des grandes stars de la sélection sacrée championne du monde en 2014 au Brésil, où il a reçu le Gant d'or récompensant le meilleur gardien du tournoi. Il a également participé aux éditions 2010 et 2018, avant de mettre un terme à sa carrière internationale après l'Euro.

De son côté, le Bayern Munich a déjà commencé à préparer la relève, et Jonas Urbig apparaît comme le principal candidat à la succession de Neuer dans les buts. Le jeune gardien a rejoint le club bavarois en provenance de Cologne en janvier 2025 et a signé un contrat courant jusqu'à l'été 2029, après avoir attiré l'attention par son potentiel et sa capacité à prétendre à une place de titulaire.

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Âgé de 22 ans, Urbig a eu l'occasion de jouer avec l'équipe première ces derniers temps et a également profité de son travail aux côtés de Neuer et de Sven Ulreich, dans le cadre du plan du Bayern visant à le préparer progressivement à assumer la responsabilité du poste de gardien.

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