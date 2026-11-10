L'avenir de Michael Carrick avec Manchester United se rapproche de son dénouement, dans l'attente d'une réunion décisive qui pourrait déterminer le futur de l'entraîneur anglais et mettre un terme à son expérience à la tête de la direction technique de Manchester United.

Selon le site français « Foot Mercato », citant la chaîne britannique BBC, le limogeage de Carrick semble probable, même si la décision finale n'a pas encore été prise.

La chaîne a précisé que le sort de l'entraîneur de Manchester United sera scellé lors d'une réunion prévue mercredi à Monaco, en présence du propriétaire du club Sir Jim Ratcliffe, du directeur général Omar Berrada et du directeur sportif Jason Wilcox.

Elle a ajouté qu'aucune décision de séparation avec Carrick ne sera annoncée officiellement avant jeudi, ce qui signifie que l'entraîneur anglais vit des heures décisives en attendant que son avenir soit fixé.

L'Argentin Mauricio Pochettino, actuel sélectionneur de l'équipe des États-Unis, apparaît comme le candidat le plus favori pour succéder à Carrick si son départ venait à être acté.

Manchester United occupe actuellement la dix-huitième place au classement de la Premier League anglaise, une situation qui accentue la pression sur la direction pour prendre une décision décisive concernant le staff technique.