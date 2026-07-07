Le journaliste Ahmed Shobier a fait le point sur le dossier brûlant de l’entraîneur au Zamalek. Dans l’attente fébrile qui agite la « Forteresse blanche », le dirigeant sportif John Edward maintient sa priorité : recruter un coach étranger pour prendre les commandes de l’équipe la saison prochaine. Moataz Jamal reste toutefois la solution de secours si les négociations internationales échouent.

Interrogé à l’antenne, l’ancien gardien a précisé que le directeur sportif du club, John Edward, reste déterminé à recruter un technicien étranger pour prendre les commandes de l’équipe la saison prochaine, insistant sur le fait que cette option demeure la priorité numéro un du staff dirigeant.

Il a ajouté : « La direction du Zamalek laisse la porte entrouverte à Moatamed Jamal, au cas où les négociations avec l’entraîneur étranger échoueraient… C’est une injustice flagrante envers Moatamed Jamal, car il mérite de partir par la grande porte, après avoir donné le meilleur de lui-même pour l’équipe. »

Par ailleurs, selon plusieurs sources médiatiques, John Edward aurait assuré au conseil d’administration du club qu’une décision finale serait prise au plus tard en début de semaine prochaine, alors que les discussions avec plusieurs techniciens étrangers s’accélèrent.

Selon ces mêmes sources, le directeur sportif s’active pour garantir le salaire du technicien étranger à six mois d’avance, afin d’assurer une stabilité financière et d’éviter toute crise susceptible d’affecter le parcours de l’équipe durant l’exercice à venir.

Des membres influents du club lui ont conseillé de renoncer à l’option étrangère si le financement n’est pas assuré et de confier définitivement les rênes à Moatamed Jamal.

Ces derniers soulignent que l’entraîneur, issu du club, a déjà fait preuve de son efficacité en gérant les contraintes budgétaires de la saison écoulée et en maintenant l’équipe compétitive malgré les obstacles.