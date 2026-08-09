La star argentine Lionel Messi et sa famille ont fait leurs adieux à son père, Jorge Messi, décédé à l'âge de 68 ans, lors d'obsèques privées organisées au cimetière El Prado, aux abords de la ville de Rosario, dans la province de Santa Fe, dans un contexte de mesures de sécurité exceptionnelles et en présence d'un cercle familial restreint, ce qui a offert à la famille une intimité totale en ces douloureux moments d'adieu.

La star de l'Inter Miami se trouvait, en compagnie de son épouse Antonela Roccuzzo et de leurs enfants, dans la nuit de samedi, à bord d'un avion privé en provenance des États-Unis, afin de rejoindre sa mère Celia Cuccittini et ses frères et sœurs Matias, Rodrigo et Maria Sol lors des funérailles, tandis qu'il a été décidé de fermer le parc El Prado aux visiteurs à partir du dimanche midi pour garantir l'intimité de la famille.

Un certain nombre de fans se sont rendus à l'aéroport de Rosario et devant les murs du cimetière pour y laisser des banderoles porteuses de messages de soutien et de condoléances à la star argentine ; l'un d'eux a ainsi accroché sur la clôture du cimetière une banderole sur laquelle on pouvait lire : « Courage Leo, nous t'aimons », dans une scène qui a reflété la grande compassion du public à l'égard du capitaine de la sélection argentine.

De son côté, le maire de Rosario, Pablo Javkin, a présenté ses condoléances à la famille Messi, affirmant que les autorités locales s'étaient tenues prêtes à protéger les obsèques et à préserver l'intimité de la famille durant ces circonstances difficiles.

Sur instruction de la Fédération argentine de football, les matches du week-end, dans toutes les catégories professionnelles et de jeunes, ont été précédés d'une minute de silence en hommage à Jorge Messi, tandis que les joueurs, les staffs techniques et les arbitres ont porté un brassard noir en signe de deuil pour le père de la star argentine.

Le club Abanderado Grandoli, le club local de Rosario où Messi a débuté sa carrière footballistique, a publié une ancienne photo réunissant la star argentine et son père avec d'autres enfants dans la composition de l'équipe, accompagnée d'un message émouvant sur ses comptes de réseaux sociaux, samedi.

Rappelons que Jorge Messi est décédé aux premières heures de la matinée de samedi, après son admission à l'hôpital Sanatorio Centro de Rosario à la suite de complications d'une longue maladie, s'en allant en laissant un grand héritage incarné par le soutien sans limite qu'il a apporté à son fils, depuis ses premiers pas sur les terrains de Rosario jusqu'à son sacre en Coupe du monde et l'obtention du titre de meilleur joueur de l'histoire.