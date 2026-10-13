Johan Cruyff, la légende néerlandaise pour laquelle Luis Enrique, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, nourrit une grande admiration, répétait toujours que la tâche la plus difficile dans le football n'est pas d'atteindre le sommet, mais de gagner à nouveau après y avoir goûté. Préserver le succès est plus complexe que de l'atteindre, et défendre des titres exige une autre mentalité, surtout lorsque l'équipe victorieuse devient la cible que tout le monde cherche à faire tomber.

Cette idée semble fortement présente dans le projet de Luis Enrique avec le Paris Saint-Germain, qui entame une nouvelle saison avec des ambitions exceptionnelles, après s'être imposé sur le trône de l'Europe. Le club ne veut pas se contenter de ce qu'il a accompli : il aspire à étendre sa domination, à continuer d'engranger les titres et à transformer son récent succès en une longue ère de suprématie.

En tant que champion d'Europe lors des deux dernières saisons, le Paris Saint-Germain a l'occasion de réaliser un exploit historique en remportant la Ligue des champions pour la troisième fois consécutive, ce qui en ferait seulement la deuxième équipe de l'histoire de la compétition à y parvenir. Sur le plan national, le club français vise un troisième titre de champion de France d'affilée, dans un nouveau test de la capacité du groupe à gérer la pression du succès et les attentes du public.

Mais la route vers la gloire n'est pas exempte d'obstacles. Le Paris Saint-Germain n'a pas entamé la saison de la meilleure des manières, puisqu'il est arrivé au duel face à Manchester City à l'Etihad Stadium en occupant la sixième place du championnat de France, avec trois victoires, deux matchs nuls et une défaite. Pourtant, l'inquiétude ne semble pas régner dans l'environnement du club, et rien n'indique que ces résultats précoces ont poussé les dirigeants à remettre en question le projet mené par le technicien espagnol.

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La philosophie de Cruyff : gagner de façon répétée est plus difficile que d'atteindre le sommet

Luis Enrique ne considère pas ce début de saison compliqué comme une crise imposant un changement de cap, mais comme une partie d'une longue saison, qui ne peut être jugée à travers un nombre limité de matchs, selon ce qu'a rapporté la BBC.

Le Paris Saint-Germain a connu des circonstances similaires au début de la saison dernière, avant de retrouver son équilibre et d'obtenir les résultats qui l'ont conduit sur le toit de l'Europe. L'entraîneur semble donc convaincu que son équipe possède la qualité et l'expérience nécessaires pour franchir cette étape, à condition de conserver sa discipline et sa confiance dans le travail quotidien.

Enrique a exprimé cette confiance avec clarté lorsqu'il a lancé une question teintée de défi : « Vous voulez parier contre nous ? » La phrase n'était pas une simple réponse passagère aux critiques, elle traduisait la foi du technicien dans la capacité de son équipe à réagir, et son refus de porter des jugements prématurés sur un groupe habitué à affronter les situations difficiles.

Cela étant, le véritable défi ne consiste pas seulement à retrouver le niveau, mais aussi à éviter de tomber dans le piège du succès. Lorsque les joueurs ont tout gagné, il devient facile pour eux de se laisser envahir par un sentiment de satiété, ou de croire que leur statut garantit leur place sans avoir à fournir les mêmes efforts.

C'est précisément là que se dessine l'une des missions les plus importantes de Luis Enrique : maintenir ses joueurs dans un état de compétition permanente et les convaincre que les succès passés n'offrent à personne une immunité contre le déclin, et qu'une place de titulaire ne se réserve pas au nom ou à l'histoire, mais par la performance, la disponibilité et l'engagement.

Des contrats de longue durée et un message clair : le projet dépasse une seule génération

Le Paris Saint-Germain ne s'est pas contenté d'exprimer sa confiance en son entraîneur par des déclarations : il a traduit cette confiance en mesures concrètes qui confirment sa volonté de poursuivre sur la même voie.

Luis Enrique a ainsi signé un nouveau contrat courant jusqu'en 2030, une démarche qui reflète le souhait de la direction de bâtir un projet de long terme sous sa conduite, loin des changements répétés qui ont marqué des périodes antérieures de l'histoire du club.

Parallèlement à l'annonce de la prolongation du contrat de l'entraîneur, le club a révélé l'extension de son lien avec plusieurs éléments importants : João Neves, Fabián Ruiz, Willian Pacho, Lucas Beraldo et Senny Mayulu.

Ces décisions portent un message clair au vestiaire : le projet ne s'arrête pas à un groupe précis, et le club prépare l'avenir en préservant ses piliers tout en continuant à développer les éléments capables d'apporter un plus.

La stabilité ne se limite pas non plus aux joueurs et à l'entraîneur : elle s'étend au staff technique, qui n'a pas connu de changements majeurs depuis l'arrivée d'Enrique à Paris en 2023.

Joaquín Valdés est l'une des figures les plus en vue de l'entourage du technicien espagnol, qu'il accompagne depuis l'époque de leur travail avec l'équipe réserve du Barça. Il n'est pas un simple adjoint : il représente un important relais avec les joueurs sur le plan personnel et contribue à préserver l'équilibre au sein du groupe.

Valdés joue un rôle qui dépasse les détails de l'entraînement : il connaît bien la personnalité d'Enrique et sait l'aider à retrouver sa concentration lorsque les pressions interfèrent avec les exigences du travail. Il apparaît souvent en arrière-plan lors des conférences de presse, une image qui illustre sa présence constante aux côtés de l'entraîneur.

Rafel Pol, lui, prend en charge un volet stratégique important et occupe la fonction de numéro deux du staff, complétant un dispositif fondé sur la répartition des rôles et la stabilité des méthodes de travail.

La profondeur de l'effectif : l'arme qui a changé les calculs de Luis Enrique

Malgré la continuité de l'essentiel du travail technique, l'une des évolutions les plus marquantes au Paris Saint-Germain réside dans le fait qu'il dispose désormais d'un groupe plus large de joueurs capables d'entrer en jeu sans que le niveau de l'équipe s'effondre.

La saison dernière a prouvé que la profondeur de l'effectif peut faire la différence entre une équipe qui joue les titres et une autre qui se contente d'essayer de les atteindre. Une longue saison, avec son enchaînement de matchs, ses déplacements, ses pressions et ses blessures, ne permet pas de s'appuyer sur un nombre restreint de joueurs dans toutes les compétitions.

Enrique est désormais en mesure de laisser au repos un titulaire, voire plusieurs, et même d'écarter certains noms en vue des listes de match, sans que cela entraîne nécessairement une baisse de rendement de l'équipe.

Ousmane Dembélé a ainsi été absent du groupe lors de la victoire du Paris Saint-Germain contre Le Mans samedi, après que Lucas Digne avait déjà été écarté à un stade antérieur de la saison.

De telles décisions ne signifient pas forcément qu'il existe un problème avec les joueurs : elles traduisent la volonté du staff technique de gérer les charges physiques et de garantir que les éléments essentiels arrivent aux grands rendez-vous dans la meilleure condition possible.

Cette philosophie s'est clairement manifestée lors du match contre Le Mans, lorsque Enrique a lancé huit joueurs qui ne figurent habituellement pas dans le onze de départ des grandes rencontres. Puis, le score étant devenu nul, il a fait appel à quatre de ses stars pour faire basculer la rencontre et assurer la victoire.

Une méthode qui confirme que l'entraîneur ne veut pas seulement disposer d'une équipe titulaire et d'une équipe de remplaçants, mais d'un groupe capable de s'adapter aux exigences de chaque match, tout en conservant des options influentes sur le banc.

Cette profondeur offre à Enrique la possibilité de gérer la saison avec davantage de souplesse et réduit les risques d'épuiser ses meilleurs joueurs avant les échéances décisives, tout en plaçant chacun devant cette réalité : la concurrence pour les places ne s'arrêtera pas.

Les départs de noms clinquants : pourquoi Paris ne craint-il pas le changement ?

Le processus de refonte de l'équipe ne s'est pas limité à élargir les options disponibles : il a également touché le secteur offensif, après les départs de Gonçalo Ramos, Bradley Barcola et Lee Kang-in, selon le rapport.

Dany Gil, correspondant de la radio espagnole Cope à Paris, explique que le club s'intéresse désormais davantage au recrutement de joueurs animés d'une forte envie de progresser, après que certains de ses anciens éléments ont remporté des titres et perçu de confortables primes financières.

Gil indique que le club n'était pas en mesure d'accorder à Barcola le temps de jeu qu'il souhaitait, ce qui a fait de la recherche de joueurs plus passionnés et plus ambitieux l'un des objectifs de la nouvelle étape.

L'importance de cette vision réside dans le fait qu'elle place la motivation personnelle parmi les critères de sélection, aux côtés du talent et des qualités techniques. Posséder des aptitudes exceptionnelles ne suffit pas à lui seul à garantir la réussite d'un joueur dans un système qui exige un engagement constant, une disposition à accepter la concurrence et un travail conforme aux règles fixées par l'entraîneur.

Mika Gouts et Ferran Torres sont perçus comme deux exemples de joueurs cherchant à se faire une place à un plus haut niveau, leurs parcours différant de ceux des noms qui ont quitté l'équipe.

Selon Gil, le staff technique n'estimait pas que Barcola était capable d'atteindre le même niveau que Dembélé, malgré les éclairs techniques affichés par le joueur français. Ces éclairs ont néanmoins suffi à convaincre Liverpool de débourser 123 millions de livres sterling pour l'enrôler, un transfert qui illustre la valeur que peut acquérir le talent sur le marché.

Mais la vision d'Enrique ne repose pas sur la conservation des noms pour leur seule notoriété, ni sur l'idée qu'un joueur ayant contribué à la conquête de titres restera éternellement la meilleure option. Le critère fondamental est la capacité de chaque élément à servir l'équipe lors de l'étape à venir.

Ferran Torres : de la souffrance psychologique à la mentalité du requin

L'histoire de Ferran Torres apparaît comme l'un des cas les plus intéressants dans ce contexte, car son transfert n'a pas été une simple nouvelle étape de sa carrière professionnelle, mais une occasion de retrouver confiance en lui et de confirmer sa capacité à peser.

Le joueur a traversé une période difficile sur le plan psychologique durant son précédent passage au Barça, en particulier lorsqu'il ne jouait pas régulièrement, et ce malgré ses meilleurs chiffres en matière de buts la saison dernière.

Torres a travaillé à renforcer sa solidité mentale, jusqu'à se donner lui-même le surnom de « requin », en référence à sa volonté d'aborder les défis avec plus de férocité et de ne pas laisser les obstacles affaiblir la confiance qu'il a en ses capacités.

Et aujourd'hui, après avoir marqué le but de la victoire de l'Espagne en finale de la Coupe du monde et inscrit sept buts en France, il a le sentiment d'être enfin un joueur réellement désiré, pour la première fois de sa carrière, selon le rapport.

Ce sentiment semble se refléter dans la manière dont il appréhende son rôle au sein de l'équipe : il connaît bien la nature du système qu'il a rejoint et sait que Luis Enrique ne construit pas son projet autour d'une seule star, mais autour d'un groupe qui travaille selon des règles communes.

Dans les équipes d'Enrique, l'attaquant ne passe pas avant l'entraîneur, et le statut de vedette n'est pas accordé comme un privilège définitif. C'est l'entraîneur qui définit le style de jeu, les critères et les règles de comportement, et c'est aux joueurs de s'adapter à ce système et de s'y intégrer.

C'est l'un des piliers qui expliquent la capacité du Paris Saint-Germain à se passer de joueurs aux grands noms sans perdre son identité ni devoir reconstruire l'équipe de zéro.

De transferts onéreux à un système global : une révolution qui dépasse l'équipe première

La transformation la plus importante dans l'expérience de Luis Enrique réside peut-être dans la manière dont l'image du Paris Saint-Germain a changé. Après des années durant lesquelles le club était vu comme un projet reposant essentiellement sur l'accumulation de stars et des dépenses colossales, l'équipe propose désormais un modèle différent, fondé sur l'équilibre technique, la planification et l'exploitation des jeunes talents.

Enrique a obtenu des prérogatives et une marge de manœuvre que les propriétaires qataris n'avaient jamais accordées de cette façon à aucun autre entraîneur du club, ce qui lui a permis d'imposer sa vision sur les détails du projet, du choix des joueurs à l'organisation du travail quotidien, jusqu'à la formation des talents émergents.

L'académie n'est plus un secteur distinct de l'équipe première : elle fait désormais partie de la stratégie de long terme du club. La saison dernière a vu quatre joueurs issus de l'académie participer à la Ligue des champions : Warren Zaïre-Emery, Senny Mayulu, Quentin Ndjantou et Ibrahim Mbaye. Cela traduit la volonté du club d'ouvrir la voie aux jeunes talents, plutôt que de faire des recrues extérieures la seule option pour étoffer l'effectif.

Le nouveau centre d'entraînement incarne cette philosophie. L'équipe première se trouve dans la partie haute du complexe, tandis que l'académie est située en bas, une image qui reflète l'ascension que les jeunes joueurs doivent accomplir pour atteindre les plus hauts niveaux du football.

Le complexe a été officiellement inauguré en novembre 2024, avec des investissements de 350 millions d'euros, réunissant pour la première fois les équipes professionnelles, les académies masculine et féminine ainsi que l'école sur un même site. Il ne s'agit pas seulement de bâtiments et d'installations, mais d'une tentative de créer un environnement unifié dans lequel les différentes équipes du club partagent les mêmes principes et les mêmes méthodes, avec de meilleures opportunités pour former les joueurs et suivre leur progression.

Une seule philosophie, du sommet à la base

Cette méthodologie s'applique selon une hiérarchie claire, qui part de l'équipe première et s'étend aux équipes de jeunes, de sorte que la philosophie de Luis Enrique devienne la référence fondamentale du travail au sein de l'académie.

Ainsi, bien que l'entraîneur de l'équipe des moins de 23 ans soit un ancien joueur, la méthode de travail qu'il suit est tirée des principes appliqués par Enrique avec l'équipe première, au fil de réunions continues rassemblant les responsables des différents secteurs.

Yohan Cabaye, directeur du centre d'entraînement, communique régulièrement avec Luis Campos, le conseiller sportif, et Olivier Ganay, directeur adjoint du secteur football professionnel. Campos, Ganay et Enrique veillent par ailleurs à assister aux matchs des équipes de jeunes dès que l'occasion se présente, afin de suivre les talents et d'évaluer leur progression de près.

L'importance de ce dispositif est apparue durant la dernière trêve internationale, lorsqu'il ne restait au club que quatre joueurs de l'équipe première, tandis que 16 joueurs de l'académie étaient occupés avec leurs sélections nationales.

Cette situation a permis à Enrique de passer trois semaines sur le terrain d'entraînement avec les jeunes joueurs, leur offrant une occasion rare de s'entraîner sous ses yeux et de montrer leur potentiel, loin de l'atmosphère des matchs officiels et de la pression de la compétition.

Cette démarche révèle un aspect important du projet : la trêve internationale ne représente pas pour l'entraîneur une simple période de récupération, elle peut se transformer en une occasion d'évaluer les talents, de découvrir des options d'avenir et d'identifier les joueurs capables de s'approcher de l'équipe première.

De la sorte, la construction de l'équipe ne se limite pas à ce qui se passe sur le marché des transferts : elle commence de l'intérieur, par un système qui relie l'académie au staff technique et à la direction sportive, et qui offre aux talents un chemin clair vers la compétition au plus haut niveau.

Un mur entre Enrique et les médias : pas question de dépasser les limites

De l'autre côté, Luis Enrique traite avec les médias avec une réserve manifeste, préférant maintenir une distance séparant sa vie professionnelle de la curiosité des journalistes. Interrogé sur ce qu'il avait fait durant la trêve de trois semaines, il s'est contenté de signaler que cela n'intéressait personne. Une réponse qui confirmait sa manière de fixer des limites nettes entre ce qui relève de son travail et ce qu'il ne souhaite pas partager avec les autres.

L'entraîneur conserve des relations cordiales avec un nombre restreint de journalistes espagnols, et il peut répondre à leurs messages téléphoniques, mais il suit en France des règles plus strictes. Pas de place pour les propos informels susceptibles d'être publiés par la suite, pas de cafés avec les correspondants, pas d'entretiens individuels privés. Il préfère que sa relation avec les médias soit régie par un cadre officiel, qui lui garantit la maîtrise de ses messages et lui évite d'entrer dans des détails dont il ne veut pas discuter.

Lors de sa première année au Paris Saint-Germain, il répondait aux questions en espagnol, mais il utilise désormais le français avec aisance, une évolution qui traduit son intégration dans son environnement et sa capacité à communiquer directement avec les médias locaux.

Sa réserve ne signifie toutefois pas qu'il est un personnage fermé lorsqu'il s'agit de football. Dès que la conversation glisse vers le jeu lui-même, Enrique apparaît comme un entraîneur captivant, doté d'opinions tranchées et qui n'hésite pas à critiquer ce qu'il considère comme des excès dans le traitement de l'actualité.

Avant le match contre Le Mans, il a entamé son intervention en soulignant que tout le monde s'occupait, comme d'habitude, des sujets les plus futiles du football, avant d'évoquer la manière dont les médias français traitent les résultats du Paris Saint-Germain.

À ses yeux, lorsque l'équipe gagne, ses adversaires sont considérés comme de moindre valeur, alors que le moindre faux pas se transforme en catastrophe appelant inquiétude et remise en question. Une forme d'excès dans les jugements, qui fait passer l'équipe, médiatiquement, du sommet à la crise en très peu de temps, alors que la réalité d'une saison est bien plus complexe.

Manchester City : un duel qui dépasse les trois points

Les regards se tournent maintenant vers l'Etihad Stadium, où le Paris Saint-Germain se prépare à affronter Manchester City dans un match aux dimensions sportives et médiatiques qui dépassent le simple enjeu des points.

Il sera intéressant de voir comment Luis Enrique gérera les questions relatives à Pep Guardiola, entraîneur de Manchester City, son ancien entraîneur au Barça et son ancien collègue dans le métier, ainsi que les accusations portées par la Premier League contre le club anglais.

La relation entre les deux entraîneurs devrait être présente dans le décor, d'autant qu'Enrique ne cache pas son estime pour Guardiola, et que cette confrontation offre l'occasion d'évoquer l'héritage du technicien espagnol et son influence sur le football moderne.

Les deux hommes devraient se croiser, dans une scène susceptible de porter des significations allant au-delà des amabilités habituelles entre entraîneurs. Les déclarations d'Enrique pourraient révéler sa position sur l'héritage de Guardiola, même si l'affaire judiciaire entourant Manchester City n'est pas au cœur de son propos.

Les deux parties savent que les questions liées à ces dossiers pourraient être posées dès l'arrivée à Manchester, mais le rapport indique que le service de communication du Paris Saint-Germain n'a pas l'intention de préparer à l'avance une réponse type pour l'entraîneur.

Cela traduit le niveau de confiance dont bénéficie Enrique au sein du club : on le laisse gérer les questions selon sa propre vision et sa personnalité, sans lui imposer de réponses préétablies ni chercher à contrôler chaque mot qu'il pourrait prononcer.

Au final, Luis Enrique semble entamer cette étape en mesurant parfaitement la nature des défis qui l'attendent. Les titres ont placé le Paris Saint-Germain dans une position exceptionnelle, mais ils ont aussi relevé le niveau des attentes et fait de chaque match un test de la capacité de l'équipe à maintenir son niveau.

Entre l'ambition de réaliser un triplé historique, le travail de renouvellement du groupe, la formation des jeunes talents et l'instauration de la discipline dans le vestiaire, le technicien espagnol cherche à prouver que le succès n'a pas seulement besoin de noms clinquants, mais d'un système complet qui sait ce qu'il veut et comment y parvenir.

Quelles que soient les questions qui lui seront posées à Manchester, Enrique devrait apparaître sous les traits que tout le monde lui connaît : d'une intelligence vive, du répondant, capable de gérer la pression et sûr de sa place au sein d'un projet qui lui confère de larges pouvoirs et une responsabilité encore plus grande.

Car le véritable défi, comme Cruyff le rappelait toujours, n'est pas de gagner une fois, mais de trouver chaque fois la motivation et la manière nécessaires pour gagner de nouveau.



