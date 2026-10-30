Le coach du Racing défie Mourinho : un message audacieux avant le choc face au Real Madrid

José Alberto López, l'entraîneur du Racing Santander, a affirmé que son équipe ne renoncera pas à son style habituel lors de la confrontation face au Real Madrid, prévue dimanche au stade « El Sardinero », insistant sur la nécessité de faire preuve de courage et d'équilibre à la fois, afin de tenter de créer la surprise face à la Maison Blanche.

Lors de la conférence de presse d'avant-match, le technicien du Racing a déclaré que le Real Madrid possède d'énormes capacités offensives et n'a pas besoin de livrer un match exceptionnel pour s'imposer, expliquant : « Le Real Madrid n'a pas besoin d'un grand match pour te battre, il cherche d'abord les buts, puis le match. »

José Alberto a mis en garde contre le fait de réduire le danger de l'équipe madrilène au seul attaquant français Kylian Mbappé, soulignant que l'effectif du Real Madrid compte un groupe de joueurs dotés de qualités individuelles exceptionnelles.

Il a ajouté : « Il ne s'agit pas seulement de Mbappé, chaque joueur de l'équipe est un génie, et tous les joueurs peuvent te soumettre grâce à leur qualité individuelle et à leur immense talent, car ils sont capables de déséquilibrer sur n'importe quelle action. »

Malgré sa reconnaissance de la difficulté de la rencontre, l'entraîneur a insisté sur l'attachement de son équipe à l'identité qui l'a menée jusqu'à l'étape actuelle, tout en évitant la précipitation et les risques inconsidérés, déclarant : « Nous essaierons de préserver notre style, et je pense que cela nous rapprochera de la victoire, mais le courage ne signifie pas l'imprudence, et nous devons être équilibrés, car ils nous obligeront à donner le maximum de ce que nous avons. »

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La rencontre revêt une importance particulière pour le Racing Santander, puisqu'elle intervient après une absence de près de 15 ans sans affronter le Real Madrid. Il s'agit d'un match que le club a longtemps attendu, selon les propos de son entraîneur, qui a indiqué que l'équipe a connu un parcours difficile avant de parvenir à cette étape.

José Alberto a ajouté : « Nous cherchions des matchs comme celui-ci depuis longtemps, car le club a connu un parcours difficile sur des terrains comme celui d'hier, et maintenant nous abordons cette confrontation avec sérénité. Affronter ces équipes n'est pas facile, car chaque match représente une grande importance pour elles. Pour nous, il est difficile de perdre n'importe quel jour, mais pour elles, le nul ressemble à une défaite, car il peut signifier la perte du championnat. »

L'entraîneur du Racing a loué le Real Madrid et son entraîneur José Mourinho, estimant que la Maison Blanche vit l'une de ses meilleures périodes au cours de la saison actuelle, mais il compte en revanche sur les atouts du terrain et du public pour défier son adversaire.

Il a déclaré dans ce contexte : « Sur notre terrain, avec nos supporters, nous ressentons une force immense », prévoyant que les tribunes d'« El Sardinero » se transformeront en une sorte de « cocotte-minute », de manière à mettre les joueurs du Real Madrid sous une forte pression tout au long de la rencontre.

José Alberto a conclu ses propos par un message reflétant l'état d'esprit de son équipe avant la confrontation, déclarant : « Nous n'avons rien à perdre. »