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Netherlands v Sweden: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Le « Club des 100 »… Les Pays-Bas côtoient sept géants dans un classement impressionnant

Pays-Bas vs Suède
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L'équipe des Pays-Bas a dominé la Suède 5-1 lors de la 2^e journée de la phase de groupes de la Coupe du monde, et a ainsi rejoint le club très fermé des sélections ayant atteint la barre des 100 buts marqués dans l'histoire de la compétition.

Selon le site de statistiques « Squawka », les Pays-Bas intègrent ainsi le club très fermé des sélections ayant atteint la barre des 100 buts en Coupe du monde, aux côtés du Brésil, de l’Allemagne, de l’Argentine, de la France, de l’Italie, de l’Espagne et de l’Angleterre.

Elle précise également : « Cinq des sept buts des Néerlandais dans cette Coupe du monde ont été marqués ou délégués par des Reds : Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch et Cody Gakpo. »

Squawka a également mis en lumière la performance de Denzel Dumfries, auteur de deux passes décisives face aux Scandinaves.

Selon le site, il a également remporté 5 duels, effectué 4 dégagements, réussi ses 3 tacles, récupéré le ballon à 3 reprises, créé 2 occasions franches et offert 2 passes décisives.

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Avec ces deux nouvelles passes décisives, Dumfries porte à quatre son total sur les deux dernières éditions de la Coupe du monde.

Les Néerlandais totalisent désormais quatre points, tandis que la Suède stagne à trois unités.

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