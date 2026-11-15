« Le clown ne durera pas » : Piers Morgan ouvre le feu sur Jesus après sa moquerie envers Ronaldo

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La déclaration de Jorge Jesus, le sélectionneur de l'équipe du Portugal, au sujet de l'absence de Cristiano Ronaldo a ouvert une nouvelle porte à la polémique, après que le journaliste anglais Piers Morgan est entré dans la crise et a lancé une attaque directe contre l'entraîneur portugais, à la suite de la lourde défaite face au Danemark sur le score de 4-1, lors du match disputé dans la ville de Braga.

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L'affaire a débuté lors de la conférence de presse qui a suivi la rencontre, lorsque Jesus a été interrogé sur l'ampleur du manque de Ronaldo, capitaine de la sélection et attaquant d'Al-Nassr, en raison de son absence des rangs du Portugal. Le technicien âgé de 72 ans a répondu de manière ironique en déclarant : « Il me manque ? Comment ça ? Il n'est plus avec l'équipe nationale, à moins qu'il ne soit là pour me tenir compagnie. »

La réponse de Jesus est intervenue après que la sélection portugaise a subi une lourde défaite face à son homologue danoise, dans un match au cours duquel elle n'a pas réussi à rivaliser avec son adversaire. Piers Morgan a saisi l'occasion de cette déclaration pour adresser de vives critiques au sélectionneur, en s'appuyant sur le résultat sur lequel s'est achevée la rencontre.

Morgan réagit à la déclaration de Jesus

Le journaliste italien Fabrizio Romano a relayé les propos du sélectionneur du Portugal via son compte officiel sur la plateforme « X », ce qui a suscité une large réaction, avant que Morgan n'intervienne en commentant la publication, attaquant Jesus pour sa manière de parler de l'absence de Ronaldo.

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Le journaliste anglais a écrit : « Ce clown ne sera pas non plus avec l'équipe nationale si le Portugal continue d'encaisser des défaites comme cela a été le cas ce samedi », en référence directe à la défaite face au Danemark, et dans une critique manifeste du sélectionneur portugais après ses déclarations sur le capitaine de la sélection.

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Le commentaire de Morgan ne s'est pas limité à contester la manière dont Jesus a parlé de Ronaldo : il a établi un lien entre l'avenir du sélectionneur et les résultats de la sélection, estimant que des défaites répétées pourraient le placer hors des plans du staff technique du Portugal, à l'image de ce qu'il a dit au sujet de l'absence du capitaine d'Al-Nassr.

Un différend antérieur au sujet de Ronaldo

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L'attaque de Morgan s'inscrit dans le prolongement de ses critiques répétées à l'encontre de Jesus au cours des dernières semaines, le journaliste anglais ayant adopté des positions tranchées à l'égard du sélectionneur portugais sur fond des événements ayant accompagné l'absence de Ronaldo de la sélection nationale.

Morgan a été l'un des principaux défenseurs du capitaine du Portugal dans cette crise, et il avait déjà critiqué le comportement de Jesus et ses prises de position liées à la star chevronnée, dans le contexte de la polémique qui a entouré les circonstances ayant conduit à l'écartement de Ronaldo de la liste de la sélection.

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La controverse a été relancée après la rencontre face au Danemark, la déclaration de Jesus ayant ramené le nom de Ronaldo au cœur du débat, bien qu'il n'ait pas participé au match, tandis que la réponse de Morgan est venue ajouter un nouveau face-à-face au différend qui oppose les deux parties.

Ainsi, la déclaration du sélectionneur portugais et la réponse du journaliste anglais ont dominé les réactions qui ont accompagné la défaite du Portugal, après que la réponse de Jesus à une question relative à l'absence de Ronaldo s'est transformée en une attaque publique de Morgan contre le sélectionneur de la sélection.