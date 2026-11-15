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Abdelmawgood Samir
Traduit par

« Le clown ne durera pas » : Piers Morgan ouvre le feu sur Jesus après sa moquerie envers Ronaldo

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La déclaration de Jorge Jesus, le sélectionneur de l'équipe du Portugal, au sujet de l'absence de Cristiano Ronaldo a ouvert une nouvelle porte à la polémique, après que le journaliste anglais Piers Morgan est entré dans la crise et a lancé une attaque directe contre l'entraîneur portugais, à la suite de la lourde défaite face au Danemark sur le score de 4-1, lors du match disputé dans la ville de Braga.

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L'affaire a débuté lors de la conférence de presse qui a suivi la rencontre, lorsque Jesus a été interrogé sur l'ampleur du manque de Ronaldo, capitaine de la sélection et attaquant d'Al-Nassr, en raison de son absence des rangs du Portugal. Le technicien âgé de 72 ans a répondu de manière ironique en déclarant : « Il me manque ? Comment ça ? Il n'est plus avec l'équipe nationale, à moins qu'il ne soit là pour me tenir compagnie. »

La réponse de Jesus est intervenue après que la sélection portugaise a subi une lourde défaite face à son homologue danoise, dans un match au cours duquel elle n'a pas réussi à rivaliser avec son adversaire. Piers Morgan a saisi l'occasion de cette déclaration pour adresser de vives critiques au sélectionneur, en s'appuyant sur le résultat sur lequel s'est achevée la rencontre.

Morgan réagit à la déclaration de Jesus

Le journaliste italien Fabrizio Romano a relayé les propos du sélectionneur du Portugal via son compte officiel sur la plateforme « X », ce qui a suscité une large réaction, avant que Morgan n'intervienne en commentant la publication, attaquant Jesus pour sa manière de parler de l'absence de Ronaldo.

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Le journaliste anglais a écrit : « Ce clown ne sera pas non plus avec l'équipe nationale si le Portugal continue d'encaisser des défaites comme cela a été le cas ce samedi », en référence directe à la défaite face au Danemark, et dans une critique manifeste du sélectionneur portugais après ses déclarations sur le capitaine de la sélection.

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Le commentaire de Morgan ne s'est pas limité à contester la manière dont Jesus a parlé de Ronaldo : il a établi un lien entre l'avenir du sélectionneur et les résultats de la sélection, estimant que des défaites répétées pourraient le placer hors des plans du staff technique du Portugal, à l'image de ce qu'il a dit au sujet de l'absence du capitaine d'Al-Nassr.

Un différend antérieur au sujet de Ronaldo

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L'attaque de Morgan s'inscrit dans le prolongement de ses critiques répétées à l'encontre de Jesus au cours des dernières semaines, le journaliste anglais ayant adopté des positions tranchées à l'égard du sélectionneur portugais sur fond des événements ayant accompagné l'absence de Ronaldo de la sélection nationale.

Morgan a été l'un des principaux défenseurs du capitaine du Portugal dans cette crise, et il avait déjà critiqué le comportement de Jesus et ses prises de position liées à la star chevronnée, dans le contexte de la polémique qui a entouré les circonstances ayant conduit à l'écartement de Ronaldo de la liste de la sélection.

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La controverse a été relancée après la rencontre face au Danemark, la déclaration de Jesus ayant ramené le nom de Ronaldo au cœur du débat, bien qu'il n'ait pas participé au match, tandis que la réponse de Morgan est venue ajouter un nouveau face-à-face au différend qui oppose les deux parties.

Ainsi, la déclaration du sélectionneur portugais et la réponse du journaliste anglais ont dominé les réactions qui ont accompagné la défaite du Portugal, après que la réponse de Jesus à une question relative à l'absence de Ronaldo s'est transformée en une attaque publique de Morgan contre le sélectionneur de la sélection.

Écrit parAbdelmawgood Samir

Head of the Desk Department at Koora.com

Mon histoire avec le football a commencé dès mon plus jeune âge, alors que j’étais un petit garçon qui ne comprenait pas tout à fait ce qu’il regardait, mais la magie qui émanait des terrains était irrésistible. Je me souviens très bien d’avoir suivi l’équipe d’Égypte lors de la Coupe du monde en Italie en 1990, où mes yeux s’émerveillaient devant ces moments dramatiques et où mon cœur se noyait dans un océan d’excitation sans fin. Ce fut le début, l’étincelle qui a allumé le feu de la passion qui brûle encore aujourd’hui.

 

Au fil des années, le Real Madrid a conquis mon cœur sans réserve, devenant ma plus grande icône dans le monde du football international. J’ai eu la chance de vivre l’ère des stars brillantes du « Merengue », cette pléiade qui réunissait des légendes telles qu’Iker Casillas dans les cages, Zinedine Zidane et son intelligence envoûtante, Luis Figo et ses talents hors du commun, Roberto Carlos et ses tirs fulgurants, Ronaldo « le Phénomène » et sa vitesse surhumaine, Raúl et son dévouement légendaire, et David Beckham et son élégance royale. Chaque match était une histoire, chaque but une œuvre d’art, peinte par mes souvenirs aux couleurs mêlées de joie et de douleur.

 

Malgré mes changements de poste dans le monde du journalisme – des rubriques politiques complexes à l’économie instable –, ma passion pour le football ne s’est jamais éteinte. Il battait en silence, attendant l’occasion propice pour refaire surface. Cette occasion s’est présentée en 2016, lorsque j’ai rejoint le site « Koora », où cette passion s’est transformée en travail quotidien. Là-bas, le plaisir s’est mêlé au travail acharné : de longues heures d’analyse, d’écriture et de couverture, mais c’était un véritable plaisir. Grâce à cet effort collectif, « Koora » s’est développé pour devenir aujourd’hui le plus grand site sportif du monde arabe, un phare pour les passionnés de football, de l’océan au golfe.

 

Dans le coffre-fort de mes souvenirs sportifs, certains moments restent à jamais gravés. Mais s’il fallait n’en choisir qu’un, ce serait sans aucun doute ce but immortel de Zinedine Zidane lors de la finale de la Ligue des champions 2002, face au Bayer Leverkusen. Un seul ballon, un tir fulgurant du pied gauche de « Zizou », qui a décrit une trajectoire magique avant de finir au fond des filets, offrant ainsi au Real Madrid son neuvième titre. Ce fut un moment où le temps s'est figé, un mélange de beauté et de puissance, qui nous rappelle que le football n'est pas seulement un jeu, mais un art qui touche l'âme.

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