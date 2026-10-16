Le Clasico sous la menace d'une grève : Barcelone s'inspire du modèle du Real Madrid pour sauver la situation

Dans un scénario dramatique que personne n'avait vu venir, le Clasico le plus important au monde, entre le Barça et le Real Madrid, se retrouve menacé par une crise d'un tout autre genre, qui n'a rien à voir avec les cartons ou les blessures, mais bien par une grève générale qui frappe le cœur du club catalan à seulement 48 heures du coup d'envoi.

Selon "Mundo Deportivo", les employés saisonniers du FC Barcelone ont annoncé le lancement d'une grève illimitée à partir de 00h00 le vendredi 23 octobre et jusqu'à 06h00 le lundi 26 octobre, à un moment particulièrement sensible puisque cette période englobe le Clasico prévu le dimanche 25 octobre à 21 heures, ainsi que d'autres rencontres au Palau Blaugrana et au stade Johan Cruyff.

Le Barça répond avec fermeté : le Clasico est une ligne rouge

Dans une réaction rapide et ferme, le FC Barcelone a coupé court à toute spéculation sur un report ou une annulation du sommet, en affirmant dans un communiqué officiel que tous les services nécessaires à la tenue du match sont garantis et que la fête du Clasico n'est absolument pas en danger.

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Le club a précisé qu'une rencontre de cette ampleur rassemble environ 80 000 personnes entre supporters, personnels administratifs et équipes d'organisation, et qu'il disposait de la capacité organisationnelle suffisante pour gérer tout imprévu et assurer le déroulement des matches en toute fluidité.

Le Barça a révélé que le groupe à l'origine de l'appel à la grève ne dépasse pas 60 travailleurs saisonniers, chacun disposant d'une convention collective spécifique négociée avec leurs représentants, et percevant des salaires largement supérieurs à la moyenne du secteur. Il a souligné que leurs revendications portent sur une augmentation des salaires et une hausse de 50 % des effectifs, pour atteindre environ 90 employés.

Contre-attaque : le Barça prend l'exemple de son rival, le Real Madrid

Fait notable, le Barça a adressé une critique implicite à son propre modèle historique, estimant que le modèle consistant à employer du personnel propre pour certains services annexes est "dépassé".

Le club catalan a pris l'exemple de ses concurrents directs, affirmant que des clubs comme le Real Madrid, l'Atlético Madrid et l'Espanyol ne disposent pas d'un nombre comparable de travailleurs saisonniers permanents pour assurer ces prestations, mais font appel à la sous-traitance, en référence aux services de sécurité, de relation clientèle et de nettoyage.

Le club a conclu son communiqué en assurant que les discussions se poursuivront avec le groupe d'employés en contrat à durée déterminée, en tenant compte de leurs besoins et en gérant les ressources de manière responsable, mais sans compromettre la tenue du match le plus important de la saison.



