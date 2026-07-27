Le FC Barcelone s'est renseigné sur la possibilité de recruter Rodri, le milieu de terrain de Manchester City, également convoité par le Real Madrid, lors du mercato estival en cours.

Rodri (30 ans) est entré dans le viseur des grands clubs européens sur le marché des transferts, non seulement grâce à ses performances exceptionnelles à la Coupe du monde, où il a conduit l'équipe d'Espagne au titre en incarnant le rôle de patron au milieu de terrain, mais aussi en raison du fait qu'il ne lui reste plus qu'une seule année de contrat avec Manchester City et qu'il n'a toujours pas prolongé avec le club anglais.

Le joueur avait été inscrit parmi les promesses électorales du candidat à la présidence du Real Madrid Enrique Riquelme, avant de devenir une cible prioritaire du président Florentino Pérez pour renforcer le milieu de terrain en réponse aux attentes des supporters du club madrilène. Le Real n'est toutefois pas le seul à chercher à s'attacher ses services.

Le journal espagnol « Mundo Deportivo » a rapporté les déclarations du journaliste Oriol Domènech, lors de sa participation à l'émission « Tot Costa », dans lesquelles il a affirmé : « Le Barça a pris contact pour sonder le terrain concernant le recrutement de Rodri. »

Domènech a ajouté que la blessure de Frenkie de Jong a poussé le Barça à envisager le recrutement d'un milieu de terrain de haut niveau, ce qui fait de Rodri l'option idéale pour ce rôle.

Il a précisé que le joueur affiche une grande complicité avec ses coéquipiers du Barça au sein de la sélection espagnole, et qu'il ne lui reste plus qu'une seule année de contrat, ce qui pourrait amener Manchester City à accepter de le vendre pour une somme raisonnable, bien qu'il soit l'un des joueurs de l'élite et lauréat du Ballon d'or 2024.