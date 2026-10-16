Arsenal craint que le FC Barcelone ne se mette à nouveau en travers de sa route et ne l'empêche de recruter Julian Alvarez, l'attaquant de l'Atlético Madrid.

Alvarez demeure l'une des priorités de Mikel Arteta, l'entraîneur d'Arsenal, mais le choix de son nouveau représentant pourrait faire pencher la balance en faveur du club catalan, et c'est précisément ce que redoutent les dirigeants en Angleterre.

Selon le journal Sport, Alvarez est proche de confier son avenir à Pablo Barquero, l'agent qui a piloté le transfert de Rodri à Barcelone l'été dernier.

Cette information a suscité une certaine inquiétude dans l'entourage d'Arsenal. Le club londonien travaille depuis plusieurs mois sur la possibilité de s'offrir l'attaquant argentin, mais il se heurte à nouveau à un obstacle qu'il connaît bien : la volonté du joueur de porter le maillot de Barcelone.

Julian Alvarez, âgé de 26 ans, a récemment décidé de mettre un terme à sa relation professionnelle avec Fernando Hidalgo, l'agent qui gérait sa carrière depuis ses 15 ans.

Cette séparation est survenue après un été particulièrement compliqué, marqué par une tentative avortée de quitter l'Atlético Madrid pour rejoindre Barcelone.

Dans un premier temps, Javier Pastore, ancien footballeur argentin et représentant d'Enzo Fernandez, était le candidat le mieux placé pour prendre en main sa carrière. Mais les négociations ont pris une autre tournure, et Pablo Barquero est désormais le grand favori pour devenir son nouvel agent.

Le site Sport Witness estime que la décision d'Alvarez de faire appel à un agent entretenant d'excellentes relations avec Barcelone pourrait constituer un indice sur ses intentions futures.

Cela ne signifie pas nécessairement que son transfert est proche d'être conclu, mais cela pourrait indiquer que l'attaquant prépare le terrain pour une nouvelle tentative de rejoindre le Camp Nou.

Pour Arsenal, cette évolution représente un nouveau motif d'inquiétude. Mikel Arteta considère en effet qu'Alvarez correspond parfaitement à son projet sportif, grâce à ses déplacements, à son sens du but et à son expérience au plus haut niveau.

Le club londonien avait déjà tenté de le recruter l'été dernier, sans succès, mais il reste attaché à l'idée de l'enrôler en 2027.

Ce besoin de renforcer le secteur offensif est également lié aux difficultés que traverse Viktor Gyökeres, qui n'a pas encore affiché le niveau attendu de lui.

D'après le site TEAMtalk, Arsenal pourrait envisager de se séparer de son attaquant s'il parvenait à boucler la signature de l'Argentin.

Le club anglais estime que ses moyens financiers lui permettent de réaliser une opération de très grande envergure. Les derniers rapports indiquent par ailleurs que l'Atlético Madrid aurait abaissé ses exigences financières à 120 millions d'euros, alors que les estimations avaient atteint 150 millions d'euros lors du mercato estival.