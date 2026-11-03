Le nom du défenseur algérien Achref Abada est revenu au premier plan des calculs du club égyptien d'Al Ahly, dans une nouvelle initiative qui révèle la détermination de la direction des Rouges à renforcer sa ligne défensive avec une recrue de poids lors du prochain mercato hivernal, le tout porté par une volonté particulière de l'entraîneur marocain Houcine Ammouta de boucler le transfert du joueur.

Selon des informations exclusives obtenues par le site "Africa Foot", Al Ahly a renouvelé son intérêt pour le recrutement d'Achref Abada, défenseur de l'USM Alger, et a repris ses démarches pour accélérer les négociations, dans l'espoir de finaliser le transfert au mois de janvier prochain.

Cette initiative répond à une volonté directe de Houcine Ammouta, qui voit dans le défenseur algérien un renfort important pour son dispositif défensif, grâce à ses qualités techniques, à son expérience et à sa capacité à occuper plus d'un poste, des caractéristiques que recherche l'entraîneur marocain pour consolider la stabilité défensive de son équipe.

D'après la même source, des intermédiaires proches d'Al Ahly ont rouvert les canaux de communication avec les agents du joueur, et une offre officielle a été présentée dans une tentative de le convaincre de vivre une nouvelle expérience dans le championnat égyptien.

Cette initiative reflète la détermination de la direction d'Al Ahly à conclure ce transfert, devenu l'une de ses priorités durant le mercato hivernal, d'autant que le club avait déjà manifesté son intérêt pour recruter le défenseur algérien il y a quelques mois.

Achref Abada, âgé de 27 ans, a progressivement réussi à s'imposer parmi les meilleurs défenseurs du championnat algérien, après avoir débuté sa carrière avec le club d'El Eulma, avant de rejoindre l'ASO Chlef en 2021, où il a livré des prestations remarquées qui ont contribué à faire grimper sa cote, jusqu'à son transfert à l'USM Alger en janvier 2026.

Le défenseur international jouit d'une grande estime grâce à sa polyvalence, puisqu'il excelle aussi bien dans l'axe de la défense qu'au poste d'arrière droit, ce qui offre au staff technique une flexibilité tactique supplémentaire, en plus de son expérience solide dans les compétitions nationales et de ses participations avec la sélection algérienne.

Sur le plan des chiffres, Abada a disputé 6 matchs dans le championnat algérien sous le maillot de l'USM Alger lors de la saison 2026-2027, pour un total de 529 minutes, sans inscrire de but ni délivrer de passe décisive.

Mais le chemin d'Al Ahly vers la conclusion de ce transfert ne sera pas semé de roses, le joueur étant lié par un contrat avec l'USM Alger courant jusqu'en juin 2029, sans clause libératoire lui permettant de partir contre un montant déterminé, ce qui fait de l'accord de la direction du club algérien le facteur décisif pour l'avenir des négociations.

Par conséquent, Al Ahly sera tenu de parvenir à un accord avec la direction de l'USM Alger pour finaliser le transfert, d'autant que le départ du défenseur ne sera pas possible sans son aval, malgré les démarches renouvelées de la part des intermédiaires et des agents du joueur.

Entre la volonté d'Ammouta de renforcer l'arrière-garde et l'attachement d'Al Ahly à recruter le joueur, les prochains jours seront décisifs pour déterminer le sort de ce transfert, et pour savoir si Achref Abada deviendra l'un des nouveaux visages de la citadelle rouge lors du prochain mercato hivernal.