Le chaos Vinicius : un cas d'arbitrage unique dans l'histoire de la Liga

La Liga a été le théâtre d'un fait de match étrange et sans précédent, dont le héros est la star brésilienne Vinicius Junior, attaquant du Real Madrid, expulsé lors de la rencontre face à Villarreal ce samedi soir, comptant pour la huitième journée du championnat espagnol.

Le Real Madrid s'est imposé face à Villarreal sur le score de 1-0, grâce à un but de l'Ivoirien Yan Diomande à la 62e minute.









Puis, à la 72e minute, Vinicius a été expulsé après que l'arbitre a annulé son but, en raison d'une agression sans ballon sur Nathan Salibah, joueur de Villarreal, lors de l'action ayant abouti au but : il l'avait violemment tiré par les cheveux. La Maison Blanche a ainsi dû terminer la rencontre, soit environ 20 minutes, à dix.

Le compte de statistiques « MisterChip » a souligné le caractère unique de cette situation, en indiquant : « Pour la première fois depuis l'introduction de l'assistance vidéo en Liga, le buteur d'un but est expulsé et son but annulé sur la même action. »





Grâce à ce succès, le Real Madrid grimpe provisoirement à la troisième place du classement de la Liga avec 18 points. Les Madrilènes affronteront Séville lors de la neuvième journée de la compétition.

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