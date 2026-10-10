Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Traduit par

Le chaos Vinicius : un cas d'arbitrage unique dans l'histoire de la Liga

Real Madrid vs Villarreal
Real Madrid
Villarreal
LaLiga
Vinicius Junior
N. Saliba
Espagne
Brésil
Canada

Un incident étrange dont le héros est la VAR !

La Liga a été le théâtre d'un fait de match étrange et sans précédent, dont le héros est la star brésilienne Vinicius Junior, attaquant du Real Madrid, expulsé lors de la rencontre face à Villarreal ce samedi soir, comptant pour la huitième journée du championnat espagnol.

Le Real Madrid s'est imposé face à Villarreal sur le score de 1-0, grâce à un but de l'Ivoirien Yan Diomande à la 62e minute.



Puis, à la 72e minute, Vinicius a été expulsé après que l'arbitre a annulé son but, en raison d'une agression sans ballon sur Nathan Salibah, joueur de Villarreal, lors de l'action ayant abouti au but : il l'avait violemment tiré par les cheveux. La Maison Blanche a ainsi dû terminer la rencontre, soit environ 20 minutes, à dix.

Le compte de statistiques « MisterChip » a souligné le caractère unique de cette situation, en indiquant : « Pour la première fois depuis l'introduction de l'assistance vidéo en Liga, le buteur d'un but est expulsé et son but annulé sur la même action. »


Grâce à ce succès, le Real Madrid grimpe provisoirement à la troisième place du classement de la Liga avec 18 points. Les Madrilènes affronteront Séville lors de la neuvième journée de la compétition.

À lire aussi : Ennui et solutions absentes, le Real Madrid tourne en rond
À lire aussi : un chiffre inédit, Salah s'inscrit dans l'histoire du championnat turc

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google