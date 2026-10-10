Le championnat d'Espagne a été le théâtre d'un fait étrange et sans précédent, dont le héros n'est autre que la star brésilienne Vinicius Junior, attaquant du Real Madrid, après son expulsion lors de la rencontre face à Villarreal ce samedi soir, dans le cadre de la huitième journée de Liga.

Le Real Madrid s'est imposé face à Villarreal sur le score d'un but à zéro, inscrit par l'Ivoirien Yan Diomande à la 62e minute.









Puis, à la 72e minute, Vinicius a été expulsé après que l'arbitre a annulé son but, en raison de son agression sans ballon sur Nathan Saliba, joueur de Villarreal, lors de l'action qui a conduit au but, Vinicius l'ayant tiré violemment par les cheveux. La formation madrilène a ainsi été contrainte de terminer une vingtaine de minutes à dix joueurs.

Le compte de statistiques « Mister Chip » a indiqué qu'il s'agissait d'un cas unique en son genre, déclarant : « Pour la première fois depuis l'utilisation de l'assistance vidéo en Liga, le buteur est expulsé et son but annulé sur la même action. »





Avec cette victoire, le Real Madrid est provisoirement remonté à la troisième place du classement du championnat d'Espagne avec 16 points, et disputera son prochain match face à Séville lors de la neuvième journée de la compétition.

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