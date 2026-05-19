Le changement d’entraîneur a considérablement affecté ce joueur, encore titulaire à Manchester United cette saison

Altay Bayindir quittera Manchester United cet été, selon l’information communiquée mardi matin par Fabrizio Romano. Le gardien de but suscite l’intérêt de plusieurs clubs turcs.

Recruté en janvier 2023 en provenance de Fenerbaçhe contre un chèque de cinq millions d’euros, il avait été désigné comme doublure d’André Onana.

Le gardien de 28 ans a disputé dix-sept matches sous le maillot mancunien ; son dernier sortie remonte à septembre 2025, après six titularisations en début de saison.

Beşiktaş s’intéresse de près au gardien international, mais le limogeage lundi de l’entraîneur Sergen Yalçın gelé provisoirement le dossier. Le futur coach aura donc un poids déterminant dans la décision de recruter Bayindir.

À Manchester United, Senne Lammens occupe actuellement le poste de gardien titulaire depuis son arrivée en provenance du Royal Antwerp pour vingt millions d’euros.

À l’issue de la saison, André Onana rentrera de son prêt à Trabzonspor. Le gardien camerounais entend saisir sa chance, mais le club souhaite le vendre.