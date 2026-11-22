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Le Paris Saint-Germain a encaissé un coup dur à un moment particulièrement sensible, après avoir perdu l'une de ses principales armes offensives, le Français Désiré Doué, victime d'une rupture du ligament croisé antérieur. Un coup qui ne menace pas seulement les plans de l'équipe pour le reste de la saison, mais place aussi la direction parisienne face à un test délicat sur le marché des transferts hivernal, en quête d'un joueur capable de compenser l'absence de l'un des plus grands talents de l'effectif.

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Doué s'est blessé lors du match entre le Paris Saint-Germain et Nice, en Ligue 1, avant que le club ne confirme, dans un communiqué officiel, une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit.

Le joueur français doit être opéré avant la fin du mois de novembre et devrait manquer le reste de la saison 2026-2027, ce qui représente une lourde perte sportive pour l'entraîneur espagnol Luis Enrique, qui comptait sur ses qualités offensives et sa polyvalence sur le terrain.

Les conséquences de la blessure de Doué ne se limitent pas au club parisien : elles touchent aussi l'équipe de France, qui sera privée du joueur, fort de 20 sélections, avant son quart de finale très attendu face à l'Espagne en Ligue des nations.

La situation se complique encore pour Luis Enrique, son équipe devant composer avec d'autres absences en attaque, à commencer par celle du Géorgien Khvicha Kvaratskhelia, sans oublier les blessures à répétition d'Ousmane Dembélé. De quoi réduire les options offensives du technicien espagnol à un moment où le Paris Saint-Germain entend jouer tous les titres.

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Si l'équipe dispose de quelques solutions en interne, comme Ferran Torres, Mika Godts ou Senny Mayulu, ces options ne semblent pas forcément suffisantes pour compenser l'apport de Doué, ce qui pousse la direction à envisager sérieusement de se positionner sur le marché des transferts hivernal.

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Un profil bien précis : quel joueur veut Campos ?

Selon le site français « Foot Mercato », le Paris Saint-Germain s'apprête bel et bien à renforcer son secteur offensif en janvier prochain, le recrutement d'un nouveau joueur étant devenu une nécessité imposée par la blessure de Doué, et non plus une simple option pour étoffer l'effectif.

Le média précise que Luis Campos, conseiller sportif du club, a commencé à définir les contours de la future recrue en concertation avec Luis Enrique. Le club recherche un attaquant polyvalent, avec une nette préférence pour des joueurs capables d'évoluer sur un côté.

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Il ne s'agit pas simplement de recruter un nouveau nom en attaque, mais de choisir un joueur doté de qualités techniques précises, en adéquation avec la philosophie du technicien espagnol. En tête de liste figurent la capacité à éliminer ses adversaires et à faire la différence en un-contre-un, mais aussi à se mouvoir efficacement dans les petits espaces et à réagir vite face au pressing adverse.

Luis Enrique veut un joueur capable de s'intégrer rapidement à son système tactique et de faire la différence sans avoir besoin d'une longue période d'adaptation, afin de permettre à l'équipe de conserver sa force de frappe offensive malgré la longue absence de Doué.

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Brunner et Kroupi écartés, un budget maîtrisé

« Foot Mercato » indique que certains noms associés au Paris Saint-Germain ne correspondent pas au profil recherché à ce stade, parmi lesquels Paris Brunner, joueur de Monaco, et Eli Junior Kroupi, attaquant de Bournemouth, bien qu'ils figurent sur la liste des cibles potentielles du club.

Dans le même temps, la direction parisienne n'a pas l'intention de se lancer dans une surenchère ni de boucler une opération onéreuse dans le seul but de pallier l'absence soudaine de Doué : l'objectif est d'investir judicieusement et de trouver un joueur apportant la plus-value attendue pour un coût raisonnable.

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Mais la tâche ne sera pas simple, d'autant que recruter un attaquant de haut niveau en milieu de saison représente un défi de taille, les clubs étant généralement réticents à se séparer de leurs éléments clés lors du mercato hivernal.

Luis Campos devra donc relever un exercice complexe pour trouver le juste équilibre entre qualité sportive et coût financier, tandis que Luis Enrique attend l'arrivée du renfort capable de combler le vide laissé par Doué et de maintenir intactes les ambitions du Paris Saint-Germain dans toutes les compétitions.