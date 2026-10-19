Le cauchemar d'Enrique est de retour : le PSG dans l'embarras avant le choc face au Barça

Luis Enrique a été confronté à un véritable casse-tête tactique à quelques heures du choc attendu face au Barça au Parc des Princes. Le technicien espagnol, qui dispose de l'un des effectifs les plus puissants d'Europe, s'est soudain retrouvé privé de la pièce la plus importante de son dispositif défensif pour contenir le plus grand danger : Lamine Yamal.

Le latéral portugais Nuno Mendes, largement considéré comme le meilleur latéral gauche du monde à l'heure actuelle, a été victime d'une grave blessure lors du match face à Strasbourg qui l'éloignera des terrains plusieurs semaines, laissant un immense vide sur le flanc gauche du Paris Saint-Germain.

Bien que la direction parisienne ait renforcé ce poste cet été en recrutant le vétéran français Lucas Digne, arrivé d'Aston Villa pour 7 millions d'euros afin de suppléer Mendes, cette solution de rechange suscite de vives inquiétudes au sein du staff technique avant le choc de demain.

Le quotidien espagnol « Sport » a souligné que Digne, âgé de 33 ans, garde un souvenir douloureux face au même adversaire : c'est lui qui a concédé le penalty ayant ouvert la voie à la victoire de l'Espagne lors de la Coupe du monde 2026, et il a vécu un véritable cauchemar face à Lamine Yamal tout au long de la rencontre.

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Une nuit que le défenseur français n'a pas oubliée, lui qui avait ensuite publié un message poignant sur les réseaux sociaux : « Je ressens une grande déception envers moi-même, envers cette équipe et tous les efforts que nous avons fournis. Je pense à tous ceux qui ont voyagé avec nous et à tous ceux qui nous ont soutenus depuis la France et à travers le monde. Malgré cette immense déception, je reste fier de représenter notre pays. »

Luis Enrique craint que ce cauchemar ne se répète au Parc des Princes, d'autant que la star du Barça traverse la meilleure période de sa carrière, comme l'a illustré sa prestation face au Real Betis avec un superbe but, une passe décisive parfaitement dosée et un rendement global sous la houlette de Hansi Flick.

Face à cette réalité, le technicien asturien étudie des options difficiles : l'autre solution est Lucas Hernandez (30 ans), sur lequel il ne s'est pas beaucoup appuyé cette saison et qui évolue le plus souvent dans l'axe de la défense, ou même le repositionnement d'un milieu de terrain comme Warren Zaïre-Emery au poste de latéral, une hypothèse improbable face à un ailier du calibre de Lamine.

Luis Enrique ne veut pas revivre le scénario de la demi-finale du Mondial avec l'équipe de France. Digne aura donc besoin d'un soutien renforcé du milieu de terrain, via Vitinha et Fabian Ruiz, et de l'aile opposée avec Kvaratskhelia, attendu comme titulaire.

Il est vrai qu'Enrique dispose d'un effectif suffisant pour aligner une équipe compétitive sans excuses, mais l'absence de Mendes reste un coup très rude : le Portugais est le seul à avoir réussi à tenir tête à Lamine en huitièmes de finale du Mondial, grâce à ses interventions individuelles répétées, au point que le sélectionneur espagnol Luis de la Fuente avait déclaré ce jour-là : « Il a pris le dessus sur lui. »

Et aujourd'hui, la confiance acquise par Lamine en voyant face à lui un adversaire qu'il a récemment dominé, comme Digne, pourrait le rendre plus dangereux que jamais.



