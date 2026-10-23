Le cauchemar Courtois : Raphinha prépare un nouveau coup face au Real Madrid !

Le Brésilien Raphinha n'est plus un simple ailier du Barça, il est devenu une véritable bête noire pour le Real Madrid et un atout maître sur lequel les Blaugrana comptent pour s'adjuger le prochain Clasico.

La star brésilienne aborde ce choc tant attendu, prévu dimanche prochain au Camp Nou, avec la confiance d'un joueur habitué aux ambiances de sommet et un bilan qui fait de lui l'arme la plus dangereuse du Barça dans cette rencontre décisive.

Un bilan terrifiant face au Real Madrid

Raphinha affronte de nouveau le Real Madrid en affichant un chiffre exceptionnel. Selon les statistiques du quotidien espagnol « Marca », les 6 derniers matches qu'il a disputés contre son rival de toujours se sont tous soldés par une victoire du Barça, avec 7 buts inscrits à cette occasion. Un bilan impressionnant qui fait de lui le premier cauchemar de la défense merengue.

Le Brésilien excelle tout particulièrement face à Thibaut Courtois, puisque la plupart de ses buts dans cette série ont été marqués dans la cage du géant gardien belge, qui a beaucoup souffert de la vitesse de Raphinha, de sa capacité à surgir dans les moments décisifs, de son habileté dans les duels individuels et dans la percée des lignes. Il ne s'agit pas seulement de statistiques, mais de la capacité de l'ailier à lire l'ambiance du Clasico et à la transformer en instants décisifs.

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Meilleur buteur de la Liga malgré la blessure

Outre son riche passé face au Real Madrid, Raphinha arrive à ce match au sommet de sa forme individuelle, puisqu'il occupe actuellement la tête du classement des buteurs du championnat espagnol (le Pichichi) avec 12 buts, devançant Kylian Mbappé (9), ce qui renforce son statut d'attaquant le plus dangereux du tournoi.

Et bien qu'il soit encore en phase de récupération d'une blessure, sa confiance, son efficacité et son brio font de lui l'arme dont le Barça a besoin dans un match qui, d'ordinaire, n'offre pas beaucoup d'occasions. Sa capacité à faire la différence dans le dernier tiers offensif pourrait être le mot clé.

Paris : la première étape du retour

Le match face au Paris Saint-Germain, dans le cadre des rencontres de la Ligue des champions au Parc des Princes, a été la première étape de son retour à la compétition après son absence.

Là-bas, le Brésilien a donné l'impression qu'il devait encore retrouver son rythme et la vitesse d'exécution qui caractérisent son jeu, et il a manqué de la constance nécessaire pour afficher son meilleur niveau offensif, mais ce match doit être considéré comme une période d'échauffement indispensable.

Le Clasico intervient à un tout autre moment, car avec davantage d'entraînements et de minutes de jeu, Raphinha aura l'occasion de retrouver son niveau et d'atteindre le pic de sa préparation compétitive.



