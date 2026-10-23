Raphinha, la star du Barça, retrouve le Real Madrid avec la confiance d'un joueur qui a fait du Clasico l'une de ses scènes de prédilection.

Selon le journal Marca, Raphinha se prépare à livrer une nouvelle bataille contre le club madrilène, en s'appuyant sur de nombreux éléments qui le rendent digne d'un rôle de premier plan.

Les six dernières confrontations disputées par Raphinha face au Real Madrid se sont soldées par des victoires du Barça, et il y a inscrit 7 buts.

Raphinha a su comment gérer le Real Madrid, et plus précisément le gardien Thibaut Courtois. La plupart de ses buts lors de cette série ont en effet été marqués dans les filets du portier belge.

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La vitesse du joueur brésilien, sa hargne dans les duels individuels et sa facilité à exploiter les espaces ont causé de sérieux dommages à la défense du Real Madrid. Et il ne s'agit pas seulement de statistiques, car l'ailier a prouvé qu'il savait lire les Clasicos et qu'il savait trouver le moyen de devenir un joueur décisif.

À l'excellent bilan de Raphinha face au Real Madrid s'ajoute le niveau avec lequel il aborde cette rencontre. La star brésilienne occupe actuellement la tête du classement des buteurs de la Liga, devant Kylian Mbappé, ce qui renforce son statut de l'une des principales sources de danger offensif.

Bien que Raphinha soit encore en phase de récupération de sa blessure, il traverse une période qui allie confiance, efficacité et présence influente, trois éléments dont le Barça a besoin pour disputer un match d'un tel niveau de difficulté.

Face au Paris Saint-Germain, Raphinha a fait son retour à la compétition après son absence, mais il a laissé l'impression qu'il avait encore besoin de retrouver son rythme de jeu.

Ce retour était important, mais il exigeait aussi de la patience. Le joueur a en effet manqué de la continuité nécessaire pour afficher sa version la plus explosive et retrouver la vitesse d'exécution avec laquelle il avait l'habitude de faire la différence dans ses performances.

Néanmoins, cette rencontre doit être considérée comme la première étape sur le chemin de la pleine retrouvaille de sa forme.