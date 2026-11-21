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La prolongation de contrat d'Arda Güler avec le Real Madrid confirme son statut grandissant au sein de l'effectif, lui qui s'est imposé ces derniers mois comme l'un des éléments essentiels dans les plans du staff technique. Mais le nouvel accord ne se limite pas à garantir son avenir au club jusqu'en 2032 : il s'accompagne aussi d'un changement majeur de sa situation financière.

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Le journaliste Iñaki Angulo a révélé que Güler percevait 7,5 millions d'euros bruts par saison, soit environ 3,6 à 3,8 millions d'euros nets, avant d'obtenir une forte augmentation dans le cadre de son nouveau contrat.

Sur sa chaîne YouTube, Angulo a déclaré : « Arda Güler faisait partie des joueurs les moins bien payés de l'effectif, avec 7,5 millions d'euros bruts par saison, soit environ 3,6 ou 3,8 millions d'euros nets. Je pense qu'ils l'ont placé au moins dans la même catégorie que Camavinga et Tchouaméni, qui touchent à peu près le double. »

Il a ajouté : « Après sa prolongation, le salaire d'Arda Güler se situera dans la tranche comprise entre 15 et 18 millions d'euros bruts par saison. »

Par ailleurs, Angulo a évoqué l'avenir de Nico Paz et la possibilité d'un retour au Real Madrid, alors qu'il est difficile de déterminer le poste qu'il pourrait occuper dans l'effectif, d'autant plus avec la présence de Güler dans les plans.

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« Concernant l'utilisation d'Arda dans un double pivot, Mourinho a déjà dit qu'il ne le voyait pas adapté à ce rôle pour l'instant. Il ne voulait pas non plus de Nico Paz au poste de numéro 8, sinon je pense qu'il aurait poussé pour le recruter », a-t-il expliqué.

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Il a poursuivi : « Pour l'instant, Mourinho ne pense pas qu'Arda Güler soit capable d'occuper le poste de numéro 8. Il sera intéressant de voir dans quelle direction les choses vont évoluer et quelle décision ils prendront au sujet de Nico Paz. »

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Le casse-tête « Mbappé-Vinicius » en toile de fond

Selon le site Defensa Central, le journaliste espagnol estime que le Real Madrid ne peut pas conserver tous les joueurs de talent dans son effectif, citant l'expérience Kylian Mbappé-Vinicius Junior, alors que beaucoup pensaient que le duo pourrait briller ensemble sans difficulté.

« On a déjà vu avec le cas Mbappé-Vinicius que tous les joueurs de talent ne peuvent pas forcément jouer ensemble. On disait qu'ils s'entendraient bien, et c'était la même chose avec le dossier Diomande évoqué cet été. Il faut une vision cohérente et comprendre qu'on ne peut pas replacer tous les joueurs à des postes différents », a-t-il déclaré.

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Et d'ajouter : « Il est clair que trouver une place à Nico Paz n'est pas simple. S'il continue à progresser ainsi, il pourrait préférer aller ailleurs. L'été dernier, il ne souhaitait pas revenir, et le Real Madrid n'a pas montré un grand intérêt pour le recruter. Rester à Côme lui a été bénéfique cette saison, mais il faudra attendre pour voir ce qui va se passer. »

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