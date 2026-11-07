José Gayà, le capitaine de Valence, a défendu son intervention qui lui a valu une expulsion par carton rouge direct lors de la rencontre face au Real Madrid, remportée par le club madrilène sur le score de trois buts à zéro, ce samedi soir, dans le cadre du championnat d'Espagne.

Gayà a déclaré, lors de propos accordés à la presse à l'issue du match, en réaction à la décision de l'arbitre : « Je n'ai pas revu l'action, mais je devais stopper l'attaque. Il est vrai que mon intervention a été appuyée, mais je n'ai absolument pas eu l'intention de blesser le joueur. »

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Le capitaine de Valence a ajouté : « Je pense que les images montrent que je ne suis pas intervenu avec les crampons, mais que mon pied était bas. »

Il a poursuivi : « Je ne sais pas si l'arbitre m'a expulsé en raison de la force de l'intervention, ou parce que j'étais le dernier défenseur. J'étais dans une mauvaise position défensive, mais pour moi, l'action ne méritait qu'un carton jaune. »

Gayà a reçu le carton rouge direct à la 79e minute, après son intervention sur Kylian Mbappé, qui avait inscrit le troisième but du Real Madrid à la 75e minute, laissant Valence terminer les dernières minutes du match à dix joueurs.

Federico Valverde avait ouvert le score en faveur du Real à la 28e minute, avant qu'Arda Güler n'ajoute le deuxième but pour les visiteurs à la 36e minute, puis Mbappé a complété le triplé madrilène, permettant au club de la capitale espagnole de se hisser à la deuxième place du classement de la Liga avec 30 points, à égalité avec le Barça, leader, qui affrontera dimanche l'Atlético de Madrid, troisième avec 28 points, sur sa pelouse.