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Le Camp Nou menacé de fermeture : le Barça au bord de la catastrophe après l'incident Camavinga

E. Camavinga
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L'embrasement de la crise de la tribune « Gol 1957 »

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La décision de la direction du Barça de suspendre l'accès à la célèbre tribune « Gol 1957 » lors du match contre Alavés n'était pas qu'une simple sanction disciplinaire pour un incident isolé : il s'agissait d'une mesure préventive visant à sauver le Camp Nou lui-même d'un risque de fermeture totale.

La décision prise hier par le conseil d'administration a suscité une vive polémique au sein de la communauté du club. Les groupes composant la tribune des supporters ont exprimé leur profond mécontentement, estimant que l'ensemble du groupe était puni à cause d'un incident au cours duquel l'un des supporters avait agité un drapeau au visage du joueur du Real Madrid Eduardo Camavinga.

La vérité révélée par le club ce vendredi est pourtant bien plus grave : la direction du Barça a reçu des informations confirmées indiquant que l'accumulation d'incidents tendus dans cette tribune pourrait concrètement entraîner la fermeture du stade par décision des instances disciplinaires.

Des plaintes qui s'accumulent et un danger qui se rapproche

Selon des sources internes au Barça rapportées par « Mundo Deportivo », la Liga a déposé une série de plaintes successives contre le Barça, qu'elle a transmises au comité disciplinaire de la Fédération royale espagnole de football. Celles-ci concernent des chants offensants, des insultes et d'autres incidents enregistrés dans la tribune « Gol 1957 » lors des matches de l'équipe face au Real Madrid, à Getafe, au Racing Santander et à l'Athletic Bilbao.

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Face à cette aggravation, le Barça s'est retrouvé devant une équation difficile : des amendes qui s'accumulent et ternissent la réputation du club, et un risque réel et croissant de fermeture du Camp Nou, ce qui signifierait une catastrophe économique – l'absence de recettes lors des matches officiels – et une catastrophe sportive – priver l'équipe de l'entraîneur Hansi Flick du soutien de ses supporters dans les moments les plus importants de la saison.

C'est la raison pour laquelle le club a préféré prendre une mesure forte et décisive afin d'envoyer un message clair : il est déterminé à mettre un terme définitif à ces dérapages, qui ne sont plus des cas isolés mais sont devenus, aux yeux de la Liga et de la Fédération espagnole, un schéma récurrent aggravant les problèmes.

La solution par le dialogue

La décision ne vise pas à la rupture : le club doit tenir une réunion décisive avec les représentants des associations de supporters lundi prochain, dans le but d'obtenir un engagement ferme à empêcher la répétition de ces incidents.

En cas d'accord, le Barça prévoit de rouvrir la tribune « Gol 1957 » dès l'important match de l'équipe contre Aston Villa, mardi prochain, afin de tenter de résoudre la crise par le dialogue avant qu'elle ne se transforme en une sanction historique, à savoir la fermeture de la forteresse catalane.

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