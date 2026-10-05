La course à l'organisation de la finale de la Coupe du monde 2030 se transforme en un duel à trois entre Madrid, Barcelone et Casablanca, après l'entrée en force du stade Spotify Camp Nou dans les calculs liés à l'organisation, aux côtés du Santiago Bernabéu et du Grand Stade Hassan II au Maroc.

Les plans initiaux plaçaient Madrid en tête des options espagnoles pour accueillir la finale, mais le Maroc a intensifié ses démarches ces derniers mois pour mettre en avant Casablanca, au moment où Barcelone a commencé à promouvoir son nouveau stade, dont la capacité devrait atteindre environ 104 000 spectateurs d'ici 2030.

Le Camp Nou possède des atouts en faveur de sa candidature, principalement sa grande capacité et la rénovation complète du stade, en plus d'accueillir la finale de la Ligue des champions en 2029. Joan Laporta, le président de Barcelone, a par ailleurs annoncé le soutien du club à l'idée d'organiser la finale du Mondial, estimant que la ville est en mesure d'organiser l'événement.

En face, le dossier de Madrid s'appuie sur l'expérience historique et l'infrastructure moderne du Santiago Bernabéu, qui a fait l'objet d'une vaste opération de rénovation dont les investissements cumulés ont atteint environ 1,4 milliard d'euros jusqu'en juin 2026, en plus de l'aménagement des abords du stade et des moyens de transport y menant.

Quant à Casablanca, elle présente un projet colossal représenté par le Grand Stade Hassan II à Benslimane, avec une capacité prévue de 115 000 spectateurs, ce qui en fait le plus grand des trois stades, avec des investissements parallèles dans le réseau de transport, l'aéroport et les chemins de fer marocains.

Alors que Barcelone s'arme de sa capacité et de sa rénovation, et que Madrid met en avant l'expérience de son stade et l'infrastructure existante, Casablanca mise sur un projet de stade colossal et de larges démarches institutionnelles.

La décision finale reste entre les mains de la Fédération internationale de football, avec des prévisions selon lesquelles le scénario final de l'organisation sera déterminé au cours de l'année 2028.

Cela coïncide avec le congrès de la FIFA à Rabat le 18 mars 2027, qui sera marqué par l'élection à la présidence de la Fédération, où Gianni Infantino vise un nouveau mandat, au moment où les trois candidats attendent le dénouement du dossier de la finale du Mondial 2030.