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L’ancien grand espoir du BVB Paris Brunner serait sur le point de prolonger son contrat avec l’AS Monaco avant son terme.

Selon RMC Sport, Brunner et le club de Ligue 1 se seraient déjà entendus sur les conditions d’un nouveau contrat. Celui-ci lierait l’attaquant aux Monégasques pour deux années supplémentaires, jusqu’en 2030.

D’après le média, plusieurs grands clubs avaient auparavant approché Brunner, qui s’est imposé à Monaco en début de saison . En 13 apparitions toutes compétitions confondues jusqu’ici en 2026-2027, le joueur de 20 ans a déjà inscrit huit buts et délivré une passe décisive. Ses bonnes performances lui ont notamment valu de faire ses débuts avec l’équipe d’Allemagne des moins de 21 ans fin septembre. Dès sa première sélection, Brunner a signé un doublé lors de la victoire 4-0 en Lettonie .

Le BVB pourrait-il faire revenir Paris Brunner ?

Le BVB envisage-t-il de faire revenir son ancien grand espoir au vu de sa progression ? « C’est évidemment intéressant, mais au bout du compte, c’est un ancien joueur du Borussia Dortmund », a répondu de façon évasive Lars Ricken, directeur général chargé du sport, à la mi-octobre . Selon plusieurs médias, lors de la vente de Brunner à Monaco en 2024, le BVB aurait obtenu un droit d’alignement, appelé « matching right » . Dortmund serait ainsi informé du montant d’éventuelles offres d’autres clubs et pourrait s’aligner pour recruter Brunner.

Getty Images

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Champion d’Europe et du monde des moins de 17 ans en 2023, Brunner avait été prêté par le club de Ligue 1 au Cercle Bruges, en Belgique, juste après son départ de Dortmund pour Monaco. Après une année en demi-teinte là-bas , il est revenu à l’AS Monaco en 2025, mais n’a guère joué de rôle la saison dernière .

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Paris Brunner s’épanouit à Monaco avec son nouvel entraîneur

Sous la direction du nouvel entraîneur Filipe Luis, arrivé cet été, la situation de Brunner à Monaco a toutefois radicalement changé pour le mieux. « Paris est un joueur fabuleux », a déclaré Luis après la prestation éclatante de Brunner lors du choc contre l’Olympique de Marseille fin août , quand le jeune international allemand avait inscrit les deux buts de la victoire 2-0, se distinguant notamment par un superbe but en solitaire pour sceller le score. « Il a cette passion, cette volonté de tout donner », a ajouté Luis, saluant aussi bien le plaisir de jouer de Brunner que son travail exemplaire au pressing.

En Ligue 1, Brunner et ses coéquipiers occupent actuellement la septième place après dix journées. Samedi soir, Monaco doit impérativement s’imposer à domicile contre l’AJ Auxerre pour rester au contact du groupe de tête.