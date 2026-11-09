Le Brésilien va-t-il accepter ? Un ancien du Real propose une solution au casse-tête Vinicius

Santiago Cañizares, ancien gardien du Real Madrid, a ouvert le débat sur l'avenir de Vinicius Junior au sein de l'effectif de la Maison Blanche, en proposant une solution tactique susceptible d'imposer un changement dans les rôles de la ligne offensive, dans un contexte marqué par l'amélioration notable des résultats de l'équipe durant la période d'absence de l'ailier brésilien.

Cañizares estime que l'entraîneur José Mourinho fait face à un véritable test au moment du retour de Vinicius dans les compétitions nationales, surtout après que le Real Madrid a réussi à enchaîner une série de victoires et a trouvé des alternatives offensives qui ont prouvé leur capacité à apporter un plus, en premier lieu l'Ivoirien Yan Diomande.

Dans des déclarations rapportées par le journal Mundo Deportivo, Cañizares a déclaré : « Pour moi, la solution est que Vinicius joue au poste d'avant-centre à part entière et qu'il soit la doublure de Mbappé. »

Et d'ajouter : « Vinicius est évidemment un joueur que l'on ne peut ignorer, et Mourinho ne va pas l'écarter de ses plans. L'équipe peut remporter des victoires avec lui et Mbappé ensemble, mais elle ne conservera pas la même identité, ni le même équilibre, ni la même atmosphère positive. »

La proposition de Cañizares intervient à un moment délicat pour Vinicius, qui traverse une période difficile sur le plan sportif, après avoir vu son efficacité offensive décliner et être devenu la cible des critiques des supporters du Real Madrid au stade Santiago-Bernabéu.

Vinicius a inscrit un seul but et délivré 3 passes décisives en 874 minutes toutes compétitions confondues cette saison, soit une contribution offensive toutes les 219 minutes environ.

Cette proposition soulève des interrogations quant à la volonté du Brésilien d'accepter de devenir une doublure permanente, alors qu'il était auparavant la vedette de l'équipe première.

Le joueur a également été critiqué par Mourinho lui-même, après que ce dernier l'a remplacé prématurément lors de la confrontation face à la Roma en Ligue des champions, à la suite d'une erreur technique ayant contribué à un but encaissé, l'entraîneur portugais n'ayant pas caché son mécontentement face à certains de ses comportements sur le terrain.

Les déboires de la star brésilienne se sont aggravés après son expulsion face à Villarreal le 10 octobre, pour avoir tiré les cheveux du joueur adverse Nathan Saliba, avant que la commission de discipline ne décide de le suspendre pour quatre matches en Liga, soit deux matches en raison de l'incident et deux autres pour avoir protesté contre l'arbitre.

La commission d'appel a rejeté la demande du Real Madrid d'alléger la sanction le 16 octobre, privant Vinicius des rencontres face à Séville, Barcelone, le Racing Santander et Valence, le Clasico du Camp Nou étant le match le plus marquant dont il a été privé.

Diomande profite de l'absence et présente ses lettres de noblesse

De son côté, l'Ivoirien Yan Diomande a profité de l'absence de Vinicius de manière idéale, après avoir eu l'occasion de jouer au poste d'ailier gauche et affiché un niveau remarquable qui a fait du retour direct du Brésilien dans le onze de départ un sujet de débat.

Diomande a inscrit un but et en a délivré un autre face à Séville lors de la victoire 4-1, puis a réitéré sa contribution offensive face à Leipzig, avant de livrer une bonne prestation lors de la victoire du Real Madrid sur Barcelone 2-1 dans le Clasico, puis de marquer à nouveau lors du succès sur le Racing Santander sur le score de trois buts à zéro.

L'Ivoirien a continué d'apparaître dans le onze de départ face à Valence, lors de la victoire 3-0, confirmant qu'il n'était plus un simple remplaçant de circonstance en l'absence de la star brésilienne.

Les chiffres collectifs compliquent encore davantage la situation de Vinicius, le Real Madrid ayant remporté les quatre matches dont il a été absent en Liga, en inscrivant 12 buts et en récoltant le maximum de points avec un total de 12 unités.

L'équipe a par ailleurs atteint 8 victoires consécutives toutes compétitions confondues, après son succès face à Valence, portant son total à 30 points, à 3 longueurs du leader Barcelone.