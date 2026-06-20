Le Brésil s'est facilement imposé face à Haïti, mais l'inquiétude prévaut concernant Raphinha

Samedi, à l’occasion de la Coupe du monde aux États-Unis, le Brésil a facilement dominé Haïti. L’équipe dirigée par le sélectionneur Carlo Ancelotti s’est imposée 3-0 à Philadelphie grâce à deux buts de Matheus Cunha et une réalisation de Vinícius Júnior. Seule ombre au tableau de cette victoire brésilienne : la sortie de Raphinha, remplacé dès la première période et qui s’est assis en larmes sur le banc.

Ancelotti avait déjà écarté l’avant-centre Igor Thiago, auteur d’une prestation décevante lors du match d’ouverture contre le Maroc (1-1), pour le remplacer par Matheus Cunha. Dominateurs dès l’entame, les Brésiliens ont toutefois peiné à percer le bloc défensif haïtien. Dès la 12e minute, Raphinha pensait ouvrir le score, mais son but était refusé pour hors-jeu, et la Seleção allait encore plusieurs fois tomber dans ce piège.

La première occasion franche est intervenue à la 18e minute par Vinícius Júnior, dont la frappe a été repoussée en corner. Peu après, la Seleção a enfin ouvert le score. Vinícius a déboulé depuis la gauche vers l’intérieur et a tiré au but, mais le gardien Johny Placide n’a pas réussi à contrôler le ballon. Dans la mêlée qui a suivi, Matheus Cunha a poussé le ballon au fond des filets avec un brin de chance : 1-0.

Après l’ouverture du score, la Seleção a maintenu sa emprise sur la rencontre. Haïti, peu menaçant, n’a guère franchi la ligne médiane, tandis que Vinícius et Lucas Paquetá multipliaient les incursions dangereuses, mettant sous pression une défense haïtienne constamment sur le recul.

À la 36^e minute, Vinícius Júnior lance Cunha en profondeur d’une passe lumineuse, et l’attaquant conclut d’une frappe puissante dans la lucarne : 2-0, récompense logique de la domination brésilienne.

Juste avant la mi-temps, Lucas Paquetá lance parfaitement Matheus Cunha dans le dos de la défense, et Vinícius Júnior, après un contrôle parfait, bat Placide d’un tir placé : 3-0. C’est sur ce score confortable que les deux équipes rejoignent les vestiaires.

Après la pause, Haïti tentait timidement de sortir de sa moitié de terrain, mais les occasions franches restaient rares. La plus dangereuse intervenait peu après l’heure de jeu : Ricardo Adé plaçait une tête à bout portant, repoussée avec autorité par Alisson. Le Brésil, toujours menaçant, s’appuyait sur un Vinícius intenable pour animer le jeu offensif.

La plus belle action collective de la seconde période, conclue par une talonnade géniale de Vinícius pour le remplaçant Gabriel Martinelli, ne fut toutefois pas récompensée : la frappe du jeune attaquant fut repoussée par Placide, puis la barre transversale.

Le remplaçant Endrick a cru marquer le quatrième but à douze minutes de la fin, mais il a été à juste titre signalé hors-jeu. Le Brésil a ensuite mené le match sans encombre jusqu'au terme et s'est imposé 3-0 de manière convaincante, tandis que cette défaite semble condamner Haïti à faire ses adieux prématurés à la Coupe du monde.