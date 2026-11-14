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Le capitaine brésilien Raphinha, star du Barça, a été expulsé lors du match de sa sélection face au Japon et manquera le match amical prévu mardi prochain contre Singapour.

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Le journal Sport a rapporté que Raphinha va continuer à séjourner au camp de la Seleção à Singapour, ce qui crée une nouvelle crise entre la Fédération brésilienne et le Barça.

Le match, au cours duquel Raphinha a disputé 71 minutes sur le terrain, a connu une fin mouvementée, après l'expulsion de la star du Barça et de l'entraîneur Carlo Ancelotti, à la suite de leurs protestations contre le dernier but japonais, précédé d'une faute évidente sur João Gomes.

La sélection brésilienne doit disputer un deuxième match au Stade national de Singapour, mardi prochain, et Raphinha ne pourra pas y participer, pour cause de suspension d'un match.

De même, Carlo Ancelotti ne pourra pas prendre place sur le banc de touche, ce qui contraint le technicien italien à désigner l'un des membres de son staff technique pour diriger la sélection brésilienne durant le match.

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Au vu de cette situation, il aurait été logique que Raphinha soit écarté de la liste du Brésil, afin qu'il puisse avancer la date de son retour au Barça, car c'est la règle que la Fédération brésilienne a l'habitude d'appliquer lors des matches amicaux et des matches des éliminatoires sud-américaines qualificatifs pour le Mondial.

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Mais les choses ne se passeront pas ainsi dans ce cas précis. Rodrigo Caetano, coordinateur exécutif général des sélections masculines brésiliennes, l'a confirmé en zone mixte au Stade national de Singapour.

Caetano a déclaré devant plusieurs médias : « Raphinha va rester. Pour l'instant, il va continuer à rester avec nous. Son départ n'a pas de sens, car il est l'un de nos leaders. »

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Concernant Ancelotti, le responsable brésilien a précisé : « Nous nous fixerons plus tard, et en toute tranquillité, et nous étudierons l'identité de la personne qui remplacera l'entraîneur de la meilleure manière possible, car nous disposons d'un staff technique très qualifié, qui compte de nombreux bons noms, et nous nous répartirons les tâches entre eux. »

Jusqu'à nouvel ordre, Raphinha va continuer à séjourner au camp de la sélection brésilienne à Singapour. Et si ce scénario se concrétise, selon les déclarations du plus haut responsable exécutif de la Fédération brésilienne, le joueur ne pourra pas entamer son voyage de retour vers Barcelone, long d'environ 11 000 kilomètres et nécessitant plus de 12 heures de vol, avant mardi prochain, une fois le match terminé, que le capitaine du Barça et de la sélection brésilienne n'aura d'autre choix que de suivre depuis les tribunes.

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Par conséquent, le joueur brésilien prendra du retard pour entamer sa préparation et son processus de réacclimatation au fuseau horaire de Barcelone, le décalage horaire entre la ville catalane et Singapour étant de 7 heures, et ce avant le prochain match du Barça en Liga, prévu le dimanche 22 novembre, lorsqu'il recevra Villarreal au stade Spotify Camp Nou.

La semaine suivante, l'équipe de l'entraîneur Hansi Flick effectuera son plus long déplacement lors de la première phase de la Ligue des champions, lorsqu'elle affrontera le Sabah FC au Stade olympique de Bakou, capitale de l'Azerbaïdjan, le mercredi 25 novembre.

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La distance du déplacement sera d'environ 4 000 kilomètres, tandis que le voyage en avion nécessitera plus de 5 heures.