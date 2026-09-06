Des rapports de presse espagnols ont révélé de nouveaux détails derrière la décision de Hansi Flick de ne pas confier le premier brassard de capitaine à Frenkie de Jong au Barça, dans un contexte de mécontentement de l'entraîneur allemand vis-à-vis de la manière dont le milieu de terrain néerlandais a géré sa blessure, malgré le fait qu'il continue de compter sur lui comme l'un des éléments importants de l'équipe.

La radio espagnole « Cadena SER » a indiqué que Flick a choisi le Brésilien Raphinha comme premier capitaine de l'équipe, tandis que Pedri arrive en deuxième position, alors que les joueurs du Barça ont choisi Eric García, de Jong et Lamine Yamal pour compléter le groupe des capitaines.

Cette méthode est nouvelle au sein du vestiaire du club, la désignation des capitaines se faisant auparavant d'un commun accord entre les joueurs.

La décision de Flick concernant Raphinha et Pedri est liée à sa vision du profil de capitaine sur le terrain, puisqu'il voit dans l'ailier brésilien un prolongement de lui-même et un capitaine capable d'avoir une influence technique et morale, tandis que Pedri jouit également de la confiance de l'entraîneur allemand, ce qui a éloigné de Jong du premier rôle de capitaine malgré son ancienneté au sein de l'équipe.

Mais une autre raison a accru les réserves de Flick à l'égard du joueur néerlandais, liée à la manière dont il a géré la blessure qu'il a subie lors de la Coupe du monde.

Le Barça avait annoncé en juillet que de Jong souffrait d'une rupture du ligament latéral interne du genou droit, et avait décidé de le soumettre à un traitement conservateur et à un suivi médical sans intervention chirurgicale.

Selon le récit rapporté par « Cadena SER », l'objection de Flick n'était pas liée au refus de de Jong de subir une opération chirurgicale, mais à sa manière de gérer la blessure et son retour au Barça, l'entraîneur estimant qu'il aurait voulu un joueur plus prêt et plus disposé à participer à la majorité des matchs.

Malgré cela, la position de Flick ne signifie pas qu'il a écarté de Jong de ses plans techniques, l'entraîneur allemand le considérant toujours comme un joueur important au sein de son système, mais il semble plus soucieux de confier le capitanat aux joueurs qu'il juge capables d'exercer une influence constante sur le terrain, ce qui l'a poussé à privilégier Raphinha et Pedri.