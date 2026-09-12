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Real Madrid v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir

Traduit par

Le Bernabéu ouvre ses portes aux stars, Nadal au cœur d'une scène exceptionnelle

Real Madrid vs Rayo Vallecano
Real Madrid
Rayo Vallecano
LaLiga
Espagne

lors du match du Rayo Vallecano

Plusieurs personnalités de premier plan se sont rassemblées dans la tribune d'honneur du stade Santiago Bernabéu pour assister au match du Real Madrid face au Rayo Vallecano, dans le cadre de la cinquième journée de la Liga espagnole. En tête des présents figurait la légende du tennis espagnol Rafael Nadal, connu pour son fort attachement au club madrilène.

Nadal a fait l'objet d'une attention particulière lors de sa présence dans le stade du Real Madrid, en raison de ses liens étroits avec le club, au point que son nom avait été évoqué par le passé comme l'une des personnalités susceptibles de succéder à Florentino Pérez à la présidence du club à l'avenir.

La tribune a également accueilli le joueur de tennis Rafa Godar, sociétaire de Leganés, qui a profité de la période de repos dont il a bénéficié après sa participation à l'US Open pour visiter le stade Santiago Bernabéu et suivre la rencontre depuis les gradins.

La tribune a par ailleurs vu la présence de plusieurs personnalités liées à l'univers de la Formule 1, en marge de la tenue de courses du championnat à Madrid, transformant les gradins du Bernabéu en un point de rassemblement pour un certain nombre de stars du sport et de personnalités de premier plan.

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