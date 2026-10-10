Les supporters du Real Madrid ont sifflé les joueurs de l'équipe à la fin de la première mi-temps du match contre Villarreal, sur le score de 0-0, ce samedi au stade Santiago-Bernabéu, lors de la huitième journée du championnat d'Espagne.

L'équipe de l'entraîneur José Mourinho a livré une première mi-temps terne sur le plan offensif, avec seulement 5 tirs tentés, dont un entre les poteaux et la barre transversale, n'ayant touché le ballon que 17 fois dans la surface de réparation adverse, tandis que son taux de possession n'a pas dépassé 52 %.

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Le Real Madrid a abordé le match contre le sous-marin jaune après sa défaite face à l'Atlético Madrid (2-1), lors de son dernier match en championnat d'Espagne, qui s'était tenu le 20 septembre dernier.

Il s'agissait de la deuxième défaite du club madrilène cette saison en Liga, après la chute face au Real Betis (1-0).

Voici la composition du club madrilène :

Gardien de but : Thibaut Courtois

Défense : Trent Alexander-Arnold, Ibrahima Konaté, Antonio Rüdiger, Álvaro Carreras

Milieu : Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham.

Attaque : Yan Diomande, Kylian Mbappé, Arda Güler.

L'entraîneur José Mourinho a laissé sa star brésilienne, Vinicius Junior, sur le banc des remplaçants, dans un choix marquant.



