Le Real Madrid traverse actuellement une période de doute et de méfiance à l'égard des arbitres, et la tension a atteint son paroxysme après l'expulsion de Vinicius Junior face à Villarreal, s'ajoutant aux déclarations de Javier Tebas, président de la Liga, au sujet des vidéos diffusées par la chaîne télévisée du Real Madrid.

Selon le journal Sport, l'étincelle de la colère a clairement éclaté au stade Santiago-Bernabéu, durant les premières minutes de la rencontre entre le Real Madrid et Séville, où le mécontentement s'est transformé en protestation ouverte.

La tribune sud, où se trouve le groupe de supporters du club connu pour ses encouragements organisés, a été la plus virulente dans son opposition à la Ligue espagnole de football. Elle est également la plus proche de la tribune présidentielle où siège Florentino Pérez, le président du club.

Avant le coup d'envoi, les supporters ont déployé une immense banderole portant un message qui ne souffre aucune interprétation : « Ceci n'est pas du football, c'est Tebas et Negreira ».

Un détail n'est pas passé inaperçu : les noms de Tebas et Negreira étaient écrits aux couleurs du Barça, le bleu et le rouge, en référence directe au club catalan et à l'affaire Negreira, toujours très présente dans l'esprit des supporters du Real Madrid.

Et la banderole n'était qu'un début. À cette protestation visuelle se sont ajoutés plusieurs chants dirigés contre la Fédération espagnole de football, contre Tebas et contre le club catalan, traduisant un ras-le-bol qui a largement dépassé les limites de la tribune des supporters organisés.

Durant les cinq premières minutes de la rencontre, le stade de la Maison Blanche a transformé le match en véritable terrain de contestation. Des chants puissants ont retenti depuis les tribunes, parmi lesquels « Corruption à la Fédération », « Tebas, va-t'en maintenant », « Laporta continue de payer » et « Negreira continue de diriger les matches ».

Cette ambiance illustre l'état de confrontation ouverte dans lequel le club se trouve avec les institutions du football espagnol.