Olise comme le meilleur buteur Harry Kane « veulent encore rester longtemps au FC Bayern », a déclaré Rummenigge à ran. Contrairement à Olise, Kane est toutefois effectivement sur le point de prolonger son contrat jusqu’en 2029. Sky a récemment fait état d’une avancée dans les négociations.

« J’espère, et je suis aussi très confiant, qu’Harry prolongera son contrat rapidement. Et que Michael sera ensuite le prochain. Je souhaiterais qu’il reste encore longtemps au Bayern », a déclaré l’homme de 71 ans, qui, avec le président d’honneur Uli Hoeneß, conserve toujours une grande influence à Munich, même si les affaires opérationnelles sont désormais entre les mains du directeur sportif Max Eberl, du directeur sportif Christoph Freund et de l’entraîneur Vincent Kompany.

À propos des deux grandes stars de l’équipe, Rummenigge a souligné à quel point le FC Bayern pouvait s’estimer heureux d’avoir dans ses rangs des joueurs candidats au Ballon d’Or : « Ce sont des joueurs de classe mondiale - et ça ne pousse pas sur les arbres ! »

Que demande Michael Olise au FC Bayern ?

Une fois la prolongation de contrat de Kane finalisée, les négociations avec Olise devraient s’accélérer. C’est ce qu’a récemment rapporté Sport Bild. Jusqu’à présent, le clan du joueur autour de l’agent Glen Tweneboah n’aurait montré aucun signe de vouloir prolonger le contrat courant encore jusqu’en 2029. Le Bayern voudrait entre-temps l’attirer avec un nouveau contrat jusqu’en 2032, qui ferait d’Olise, en cas de signature l’été prochain, le plus gros salaire absolu de l’équipe. C’est ce que rapporte Sky.

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Selon cette information, Olise se verrait même offrir un salaire annuel supérieur à celui de Kane et de Jamal Musiala, dont le salaire serait d’environ 25 millions. Cela signifie qu’Olise deviendrait même le joueur le mieux payé de l’histoire du club.

Son salaire annuel actuel s’élèverait, selon les informations, à 14 millions d’euros. Selon le rapport, le Bayern espère ainsi obtenir une décision rapide d’Olise. Entre-temps, les observateurs du Real Madrid s’attendraient eux aussi à une prolongation de contrat d’Olise à Munich, précise le rapport.

Toutefois, l’entourage du joueur de 24 ans laisserait entendre qu’une signature ne pourrait intervenir qu’avec la garantie d’une clause libératoire. Olise s’était déjà assuré une telle clause dans son ancien club, Crystal Palace, que le FC Bayern a finalement levée à l’été 2024 pour 53 millions d’euros. Dans son contrat actuel, contrairement aux rumeurs internationales de ces derniers temps, une telle clause n’existe toutefois pas, comme l’a confirmé notamment le directeur sportif Max Eberl.

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Michael Olise rapportera-t-il un jour 200 millions d’euros au FC Bayern ?

Le temps où le Bayern refusait systématiquement les clauses libératoires est toutefois révolu depuis longtemps. Kane disposait lui aussi d’une telle stratégie de sortie et insisterait apparemment aussi sur d’éventuelles conditions dans son nouveau contrat. Il est question d’une porte de sortie pour un transfert en Premier League et d’un soi-disant matching right pour son ancien club Tottenham Hotspur.

Le montant de l’indemnité de transfert fixée que le clan Olise souhaiterait obtenir ne peut, à l’heure actuelle, faire l’objet que de spéculations. Une somme au-delà de la barre des 200 millions ne semble toutefois en rien irréaliste. Après tout, Olise fait depuis longtemps partie des meilleurs joueurs offensifs du monde, comme il le démontre de manière impressionnante en ce début de saison.

Il devrait toutefois encore s’écouler beaucoup de temps avant une décision définitive. En septembre, Eberl avait déjà donné une orientation. « Nous devrions savoir d’ici l’été prochain s’il y a ou non une tendance à une prolongation de son côté », avait-il déclaré à Sport Bild.

Autour de la Coupe du monde, un grand intérêt du Real Madrid avait déjà été évoqué, mais celui-ci ne s’est pas concrétisé. Selon Sky, les Merengue partiraient entre-temps du principe qu’Olise va prolonger à Munich. Le Liverpool FC serait lui aussi très intéressé par ce joueur d’exception, tandis que Manchester City, dans le sillage du scandale financier, devrait pour l’instant être hors course dans la bataille pour le joueur star.

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