Le Bayern Munich, qui poursuit un transfert très onéreux, remet en cause l’arrivée d’Ismael Saibari

Le Bayern Munich et l’Eintracht Francfort sont sur le point de finaliser un accord pour le transfert du latéral allemand Nathaniel Brown vers le « Rekordmeister ». Ce dossier pourrait compromettre l’arrivée éventuelle d’Ismael Saibari, le club bavarois ayant fixé des limites financières strictes, d’après Sky Sport Allemagne.

Les deux clubs discutent actuellement d’un montant total pouvant atteindre 55 millions d’euros pour le défenseur latéral allemand, selon Sky Sports. Le Bayern et l’Eintracht doivent encore s’accorder sur la répartition entre partie fixe et éventuelles primes.

Brown et le Bayern auraient déjà trouvé un accord verbal ; un contrat jusqu’en 2031 l’attendrait à Munich.

Plus tôt, l’Eindhovens Dagblad indiquait que le Bayern avait proposé environ cinquante millions d’euros, bonus compris, au PSV.

Les Eindhoviens réclament toutefois une somme plus élevée, tant sur le montant initial que sur la structure de paiement.

Les deux clubs n’ont pas encore trouvé d’accord, et les discussions se poursuivent. En revanche, Saibari a déjà conclu une entente verbale avec le club bavarois.

Selon Sky Sports, les deux parties se sont rapprochées sur le montant du transfert, mais plusieurs points restent à finaliser avant que le milieu marocain ne puisse officiellement revendiquer son statut de joueur du Bayern.

Selon le journaliste spécialisé Florian Plettenberg, le Bayern respecte des limites financières claires, mais l’entraîneur Vincent Kompany reste très intéressé par l’arrivée du milieu marocain.