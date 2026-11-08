Le Bayern Munich fixe une date pour le retour de Kompany

Le retour de l'entraîneur belge Vincent Kompany sur le banc du Bayern Munich approche, selon les déclarations faites par Uli Hoeness, président d'honneur du club bavarois.

Kompany s'était évanoui alors qu'il assistait à une séance d'entraînement de l'équipe de jeunes, et avait été transporté immédiatement à l'hôpital. Depuis, son adjoint, Aaron Danks, assure l'intérim à la tête du club bavarois.

Les nouvelles en provenance de Munich semblent très positives, puisque Uli Hoeness, président d'honneur du Bayern Munich, a révélé que Kompany rejoindra de nouveau l'équipe après la fin de la trêve internationale.

Il a précisé, dans des propos tenus à la chaîne « BR24 » et rapportés par le journal espagnol Sport dimanche : « Il reviendra parmi nous d'ici deux à trois semaines. Donc, après la trêve internationale, il retrouvera le banc de touche. Il travaillait douze heures par jour, six jours par semaine : c'était tout simplement trop. »

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Le journal espagnol a commenté : « Ces mots ont eu un effet bien plus rassurant que ceux prononcés par le directeur sportif Max Eberl après la victoire de samedi face à Mayence, lorsqu'il avait déclaré : "Vinnie (Kompany) progresse bien dans sa guérison. Nous devons cependant encore attendre le feu vert des médecins avant de l'autoriser à revenir." »

Si les prévisions de Hoeness se confirment, Kompany pourrait retrouver le banc de touche lors du match de Bundesliga contre Cologne, le 20 novembre.

Cinq jours plus tard viendra le match de Ligue des champions contre Lille (le 25 novembre), avant un déplacement à Hambourg le samedi suivant.

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