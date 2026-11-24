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Peu après avoir prolongé son contrat au Bayern Munich, Harry Kane s’est gravement blessé. L’attaquant de 33 ans rejoint ainsi, en quelque sorte, une triste liste.

Une question semble actuellement préoccuper plus que toute autre les dirigeants du Bayern Munich : quand Jamal Musiala justifiera-t-il son immense salaire ? Ou plutôt : le justifiera-t-il un jour ? En février 2025, le joueur de 23 ans a prolongé par anticipation son contrat jusqu’en 2030. Avec un salaire annuel estimé à 25 millions d’euros, il est devenu le joueur le mieux payé du club.

Moins de cinq mois plus tard, Musiala s’est fracturé le péroné. Depuis son retour, il a connu de nombreux contretemps, avant que sa dysfonction neurologique ne soit rendue publique cet été. Plus récemment, une déchirure musculaire l’a éloigné des terrains pendant deux mois. « Ce que nous savons laisse malheureusement penser qu’il lui sera difficile de retrouver le niveau qu’il a très souvent montré ici, dans ce stade », a déclaré vendredi Karl-Heinz Rummenigge, membre du conseil de surveillance . Et si tel est le cas, son salaire ne serait alors « plus tenable » et il faudrait discuter d’un ajustement.

Les propos tranchants de Rummenigge ont donné une tout autre dimension aux débats déjà lancés par Uli Hoeneß et Jan-Christian Dreesen . Jamais auparavant le Bayern Munich n’avait publiquement remis en question de la sorte un contrat conclu d’un commun accord. Musiala est un cas particulier en raison de sa maladie inhabituelle. Mais, ces derniers temps, voir des joueurs se blesser après une prolongation particulièrement lucrative ou ne plus retrouver leur niveau d’avant pour d’autres raisons est presque devenu une triste tradition au Bayern Munich.

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Gnabry, Coman et Goretzka ont décliné après leurs prolongations

En 2020, le Bayern Munich a remporté six trophées. Le club munichois était alors la meilleure équipe d’Europe et avait aussi l’avenir devant lui. Plusieurs joueurs clés étaient au sommet de leur carrière. Très courtisés à l’étranger, ils se trouvaient donc en position de force pour négocier à l’approche de la fin de leurs contrats.

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La direction de l’époque, menée par le président du directoire Oliver Kahn et le directeur sportif Hasan Salihamidzic, voulait absolument conserver cette équipe victorieuse. Elle a donc consenti d’importants efforts financiers. Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Serge Gnabry et Kingsley Coman ont prolongé tour à tour. Tous les quatre ont obtenu de fortes augmentations, portant leurs salaires à un montant compris entre 17 et 20 millions d’euros. Ils figuraient ainsi parmi les joueurs les mieux payés du club.

Si Kimmich s’est imposé comme un joueur clé, Goretzka, Coman et Gnabry n’ont jamais retrouvé leur niveau d’antan et ont bientôt tous été considérés comme des candidats au départ. Les raisons différaient : Coman et Gnabry ont été confrontés à des blessures récurrentes, tandis que le style de jeu de Goretzka correspondait de moins en moins à l’évolution générale du football, notamment à Munich.

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À un niveau globalement inférieur, la chute d’Eric Maxim Choupo-Moting a peut-être été encore plus spectaculaire en proportion. Début 2023, l’attaquant, alors âgé de 33 ans, a obtenu un nouveau contrat assorti d’un doublement de son salaire, estimé à environ dix millions d’euros. Au cours de l’année et demie suivante, il n’a inscrit que cinq buts, avant de quitter Munich libre. Coman a été vendu en 2025 bien en dessous de sa valeur marchande, Goretzka est parti libre et Gnabry a prolongé en acceptant une baisse de salaire.

IMAGO

Bayern Munich : comme Musiala, Davies est régulièrement absent

Comme Kahn et Salihamidzic l’avaient fait pour Kimmich, Goretzka, Coman et Gnabry, leurs successeurs Max Eberl et Christoph Freund ont consenti d’importants efforts financiers, ces deux dernières années, pour prolonger tour à tour Kimmich une nouvelle fois (jusqu’en 2029), Alphonso Davies (2030), Jamal Musiala (2030), Dayot Upamecano (2030) et Harry Kane (2029).

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Chacun de ces accords semblait également justifié au moment de sa signature. À ce jour, Kimmich et Upamecano donnent aussi raison au club d’avoir prolongé leurs contrats. Davies, en revanche, enchaîne depuis sa signature les pépins de santé, comme son grand ami Musiala. Alors qu’il venait de retrouver la forme en début de saison, il a subi une déchirure musculaire avec l’équipe nationale du Canada.

Kane s’apprête à connaître la plus longue absence sur blessure de sa carrière professionnelle

La « malédiction » a maintenant frappé Kane à son tour. Après des mois de négociations, l’attaquant anglais de 33 ans a prolongé début novembre son contrat qui arrivait à échéance jusqu’en 2029. Son salaire aurait été porté à 29 millions d’euros, un record dans l’histoire du Bayern Munich. Et ensuite ? Deux matches sans marquer, puis une rupture de la syndesmose contre le FC Cologne. Kane a déjà été opéré et sera absent environ trois mois .

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Il va ainsi connaître la plus longue absence sur blessure de sa carrière professionnelle. Selon la base de données de Transfermarkt , Kane n’avait jusqu’ici jamais manqué plus de 68 jours consécutifs, après une déchirure musculaire à la cuisse en 2020. Combien de temps lui faudra-t-il pour retrouver son meilleur niveau après sa guérison ? À long terme, les espoirs sont nettement plus grands pour Kane que pour Musiala et probablement aussi pour Davies, lui aussi sujet aux blessures.

À court terme, le Bayern Munich se retrouve à court de joueurs offensifs. Ismael Saibari (rupture de la syndesmose) et Gnabry (blessure musculaire à la cuisse) seront absents plusieurs semaines, comme Kane. Michael Olise est également touché et devrait manquer le match de Ligue des champions contre le LOSC Lille mercredi . Musiala a au moins fait son retour contre Cologne, et Luis Diaz devrait lui aussi revenir bientôt.