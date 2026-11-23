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Le Bayern Munich envisagerait de faire revenir Eric-Maxim Choupo-Moting à la Säbener Straße. C'est ce que rapporte Sky.

Selon ces informations, le nom de l'ancien attaquant du Bayern fait l'objet de discussions en interne chez le club le plus titré d'Allemagne. La raison : le joueur, aujourd'hui âgé de 37 ans, serait disponible sans indemnité de transfert. Il avait inscrit 38 buts et délivré 13 passes décisives en 122 matches officiels pour le club munichois entre 2020 et 2024.

Le contrat de l'international camerounais, sélectionné à 76 reprises, avec le Red Bull New York expire à la fin de l'année. Choupo-Moting y avait signé après près de six mois sans club, à la suite de l'expiration de son contrat avec le Bayern à l'été 2024.

Le joueur offensif a marqué 24 buts en 61 matches pour le club de MLS. Sa première année à New York a été particulièrement réussie, avec 18 buts en 33 matches de championnat. Sa réussite devant le but a toutefois nettement baissé lors de sa deuxième année, avec 5 buts en 22 matches, notamment en raison d'une blessure au genou qui l'a affecté pendant des mois.

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Cette blessure et son âge avancé permettent de s'interroger sur la possibilité d'un retour, même si Choupo-Moting était devenu l'un des favoris du public et de ses coéquipiers pendant son passage au Bayern et qu'il avait, au moins jusqu'à sa prolongation de contrat en 2023, convaincu sur le terrain dans son rôle de doublure de Robert Lewandowski.

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Le Bayern Munich devra-t-il recruter cet hiver ?

Le club le plus titré d'Allemagne a récemment été frappé à plusieurs reprises par les blessures. Ismael Saibari a d'abord subi une rupture du ligament de la syndesmose lors du match contre le Borussia Dortmund fin octobre et sera encore absent pendant plusieurs mois . L'indispensable Harry Kane a subi la même blessure vendredi soir contre le 1. FC Cologne. Serge Gnabry est lui aussi absent depuis le match contre le Borussia Dortmund, en raison d'une blessure musculaire qui le tiendra éloigné des terrains jusqu'à la fin de l'année. Quant à l'état de santé de Jamal Musiala, il a fait l'objet d'un débat particulièrement vif ces derniers jours.

Autrement dit, le club le plus titré d'Allemagne manque actuellement de joueurs offensifs. La situation pourrait toutefois changer d'ici au printemps, quand le championnat, la Coupe d'Allemagne et la Ligue des champions entreront dans leur phase décisive.

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Face à cette situation, le directeur sportif Max Eberl n'a toutefois plus exclu catégoriquement un recrutement offensif cet hiver. « Quand nous examinons la situation au Bayern Munich, nous voulons des joueurs qui nous rendent meilleurs. Ou qui ont au moins le niveau », a-t-il déclaré. « Nous devons donc regarder précisément à quoi ressemble l'effectif, quand les blessés reviendront et quelles possibilités pourraient se présenter sur le marché. »

Le président du directoire Jan-Christian Dreesen voit les choses un peu différemment. « Aujourd'hui, je dis : non », a-t-il souligné dans un entretien avec tz/Münchner Merkur et Bild. « Il est toutefois encore très tôt pour évaluer la situation dans son ensemble. Luis Diaz revient maintenant, Jamal est de retour, Alphonso Davies reviendra dans un avenir proche et, heureusement, la blessure de Michael Olise n'est pas plus grave. À Noël, nous ferons le point sur la situation. Mais il est bien connu que je ne suis pas partisan du mercato hivernal. Il peut être intéressant pour vendre, mais pas pour acheter. Car on n'achète alors que sous la pression. En général, les clubs ne cèdent pas leurs meilleurs joueurs en hiver, ou alors il faut payer très cher. »